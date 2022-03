Low-Carb und basische Kost: Bloß nicht sauer werden

Gerade bei einer Low-Carb-Diät ist der Verzicht häufig groß, stagniert dann die Waage, kommt schnell die Frustration. Doch was kann man tun?

Da verkneift man sich wochenlang Pizza und Pasta, verzichtet auf Schokolade – und dann das: Der Zeiger auf der Waage bewegt sich kein Stück! Vielen Frauen, die mit Hilfe der Low-Carb-Diät das eine oder andere Kilo loswerden möchten, kommt diese Situation bekannt vor. Schon leichte Änderungen im Speiseplan helfen, der Traumfigur ein Stück näher zu kommen.

Da gibt es zum Beispiel den Klassiker: die Low-Carb-Diät.

Viel Fleisch und Milchprodukte, wenig Brot und Pasta. Die Low-Carb-Diät gehört zu den beliebtesten Ernährungs-Trends all jener, die ein paar Kilos verlieren möchten. Eiweißreiche Kost ist in größeren Mengen erlaubt, Kohlenhydrate werden so gut es geht vermieden. Die Idee dahinter: Unser Körper braucht täglich eine bestimmte Menge an Kohlenhydraten, um unter anderem das Gehirn mit Energie zu versorgen.

Findet er diese nicht in der Nahrung, greift er zu einem Trick: Aus Fettsäuren bildet er sogenannte Ketonkörper, die dem Hirn als Ersatz-Treibstoff dienen. Dafür greift der Körper auf seine Fettreserven zurück – und die Pölsterchen schmelzen.

Doch nach anfänglichen Erfolgen auf der Waage kommt bei vielen Diätlern Frust auf. Obwohl sie dem kohlenhydratarmen Ernährungsplan folgen, stagniert das Gewicht.

Ein möglicher Grund: Mit ihrem niedrigen pH-Wert stören die Ketonkörper das natürliche Gleichgewicht von Säuren und Basen in unserem Körper. Er übersäuert und es fällt ihm immer schwerer, Fett abzubauen. Aber woran merkt man, dass der Körper übersäuert? Auskunft geben praktische Urin-Teststreifen, mit denen sich der pH-Wert des Körpers ermitteln lässt. Im Idealfall beschreiben die Werte im Verlauf des Tages eine M-förmige Kurve.

Low-Carb-Diät: Salat zum Steak

Mit dem richtigen Speiseplan können auch Low-Carb-Fans ihren Säure-Basen-Haushalt im Lot halten. Die Hauptzutat: Gemüse! Denn im Gegensatz zu tierischen Lebensmitteln, die eine Übersäuerung fördern, wirken die meisten Gemüsearten basisch im Körper. Und da sie nur wenige Kohlenhydrate mitbringen, eignen sie sich bestens für die Low-Carb-Diät. Also richten Sie Ihr Steak doch mit einem leckeren Salat an, zum Beispiel mit Paprika, Tomate und Gurke. Das Fisch-Filet passt perfekt zu einer Gemüse-Pfanne mit Champignons und Brokkoli. Und zum Nachtisch darf es dann ein Stück Obst sein! akz-o