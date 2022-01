Erste Experten-Einschätzung

Subtyp BA.2 könnte Omikron-Welle verlängern

Nachdem sich in Dänemark eine Untervariante von Omikron durchgesetzt hat, gibt es nun die ersten Untersuchungsergebnisse: BA.2 ist vor allem ansteckender. Was das für den Pandemieverlauf in Deutschland bedeuten könnte.