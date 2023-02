"f+p | gesund bewegen" eröffnet zum 01. Februar neue Filiale in Augsburg

Renommierte Allgäuer Bewegungsexperten erweitern ihren Radius

"f+p | gesund bewegen" ist im Allgäu ein Name, den man kennt und schätzt. Die erfahrenen f+p Therapeut:innen bzw. Bewegungsexperten unterstützten seit mehr als 25 Jahren in ihren Physio- und Ergotherapiepraxen sowie zwei topmodernen Fitness-Studios an insgesamt sieben Standorten Menschen dabei, durch gesunde Bewegung ihre körperliche Gesundheit und Fitness wiederzuerlangen und dauerhaft zu erhalten. Nun eröffnet das von den Firmengründern Ralf Fetzer und Robert Pfund sowie Linus Ernst geführte Unternehmen in Augsburg zum 01. Februar seinen 8. Standort. Die neue Praxis für Physiotherapie und Ergotherapie befindet sich in der Diedorfer Str. 5 im Norden des Stadtgebiets Oberhausen, nur 4,5 Kilometer vom Universitätsklinikum entfernt.

Breites Therapiespektrum

Rund zehn Physiotherapeut:innen und fünf Ergotherapeut:innen sind hier künftig im Einsatz, um eine breite Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Orthopädie, Neurologie, Geriatrie, Sportmedizin, Rehabilitation und Reha-Nachsorge u.v.m. anzubieten und Patient:innen möglichst zeitnah sowie individuell und effektiv zu behandeln. „Unsere Dienstleistungen in der Physiotherapie umfassen Krankengymnastik, Krankengymnastik am Gerät, Manuelle Therapie, Krankengymnastik bei Schädigungen des Zentralen Nervensystems - hierfür stehen uns modernste Geräte zur robotergestützten Therapie zur Verfügung -, Lymphdrainage, Fango, Elektrotherapie und andere physikalische Therapien. In der Ergotherapie kommen motorisch-funktionelle, sensomotorisch-perzeptive und psychisch-funktionelle Behandlungen sowie Hirnleistungstraining zum Einsatz. Auch freies Training ist bei uns möglich“, erklärt Praxisleiter Ervin Kadic.

Gute Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten

Die Räumlichkeiten auf über 340 QM sind modern und selbstverständlich barrierefrei gestaltet, um auch Patient:innen mit Mobilitätseinschränkungen einen einfachen Zugang zu ermöglichen. Für Patient:innen, die mit ihrem eigenen Fahrzeug kommen, gibt es kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür. Mit dem Bus ist die Praxis über die Haltestelle Nord P+R Augsburg 306 und 401 erreichbar - von dort sind es nur drei Gehminuten. „Unsere Räumlichkeiten befinden sich im 5. Obergeschoss, aber keine Sorge, ein Aufzug ist vorhanden“, sagt Ervin Kadic. „Wir bieten zudem Hausbesuche in Augsburg an, um Patientinnen und Patienten, die nicht in der Lage sind, die Praxis zu besuchen, eine Behandlung zu ermöglichen.“

"Wir freuen uns sehr, unsere neue Filiale in Augsburg zu eröffnen und damit unsere Dienstleistungen noch mehr Patienten in der Region Schwaben zugänglich zu machen", so Linus Ernst, einer der Geschäftsführer von "f+p | gesund bewegen". „In all unseren Praxen setzen wir auf hochqualifizierte und erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten, die sich darauf konzentrieren, die Patientinnen und Patienten individuell zu behandeln, um deren körperliche Leistungs- und Belastungsfähigkeit wiederherzustellen und den Weg zurück in ein möglichst selbstständiges Leben zu ebnen.“ Die Augsburger Praxis hat aktuell freie Termine für Physiotherapie und Ergotherapie. Patientinnen und Patienten sind herzlich eingeladen, sich zu informieren und einen Termin zu vereinbaren. Telefon: 0821 999 687 90, Mail: info-augsburg@fpgb.de oder im Web unter www.fp-augsburg.de