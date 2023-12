Kardiologische Praxis im Herzen von Augsburg

Das neu eröffnete Kardiologicum am Vincentinum hat sich auf die Behandlung von Herzrhythmusstörungen spezialisiert.

Im Herzen von Augsburg eröffnete kürzlich das Kardiologicum am Vincentinum seine Pforten und bietet fortan eine umfassende Palette kardiologischer Untersuchungen mit modernster Ausstattung an. Die Praxis, bestehend aus den Kardiologen Dr. Ursula Loher-Jones, PD Dr. Marc Kottmaier und PD Dr. Tilko Reents, erhält dabei im neuen Jahr tatkräftige personelle Unterstützung von Dr. Michael Schäffner. Dieser absolvierte seine Ausbildung im Universitätsklinikum Augsburg und praktizierte lange als Oberarzt in der Kardiologie in Bobingen.

Die hochmoderne Einrichtung ermöglicht es den Ärztinnen und Ärzten, sämtliche kardiologische Untersuchungen unter einem Dach durchzuführen. Angefangen bei der Diagnostik von Durchblutungsstörungen am Herzen über die Behandlung von Herzklappenerkrankungen bis hin zu präventiven Maßnahmen, wird hier das gesamte Spektrum der Herzgesundheit abgedeckt.

Umfassende Versorgung

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Behandlung von Herzrhythmusstörungen, einem Bereich, der oft komplexe medizinische Herangehensweisen erfordert. Die Expertise der vier Ärzte verspricht eine umfassende und hochqualifizierte Versorgung für Patienten mit unterschiedlichsten kardiologischen Anliegen.

Priv.-Doz Dr. Reents, Mitbegründer der Praxis, betont die Bedeutung der ganzheitlichen Betrachtung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen: „Unsere Praxis strebt danach, nicht nur akute Probleme zu behandeln, sondern auch präventiv tätig zu werden. Eine umfassende Aufklärung und Beratung ist für uns von großer Bedeutung.“

Modernste Technologien

„Die hochmoderne Ausstattung unserer Praxis erlaubt es uns, Diagnosen präzise und effizient zu stellen. Dadurch können wir individuelle Therapiepläne erstellen, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten zugeschnitten sind“, ergänzt PD Dr. Kottmaier.

Lesen Sie dazu auch

Die Eröffnung des Kardiologicum am Vincentinum stellt einen bedeutenden Schritt in der Versorgung kardiologischer Patienten in Augsburg dar. Die enge Zusammenarbeit der Ärzte und die Nutzung modernster Technologien versprechen eine herausragende Patientenversorgung auf höchstem Niveau.

Die Praxis ist zentral am Vincentinum gelegen und bietet eine angenehme Umgebung für die Patientinnen und Patienten. Mit einem erfahrenen und engagierten Team steht das Kardiologicum am Vincentinum im Dienste der Herzgesundheit.

Gemeinschaftspraxis Kardiologicum am Vincentinum

Kardiologen:

PD Dr. med. Marc Kottmaier

PD Dr. med. Tilko Reents

Dr. med. Ursula Loher-Jones

Dr. med. Michael Schäffner

Kontakt: