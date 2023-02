So erhält das Haar mehr Glanz

Strohig, spröde, Spliss: Gestresstem Haar mangelt es oft an Leuchtkraft und Elastizität. Doch welche Pflege sorgt für echte Glanzmomente?

In Sachen Haarpflege kommt es in erster Linie auf die richtige Auswahl und Verwendung von Pflegeprodukten an. Während eine Haarmaske Pflegeprodukte beinhaltet, die in das Haar eindringen, enthält ein Conditioner Stoffe, die sich auf das Haar legen.

Eine Kur sollte man alle ein bis zwei Wochen anwenden. Anschließend sollte man zusätzlich eine Spülung benutzen, um die Schuppenschicht der Haare wieder zu schließen. So bleiben die Pflegestoffe, die die Maske vorher angelagert hat, auch im Haar.

Pflegeprodukte für Haare wechseln

Laut Experten ist es zudem ein echter Beauty-Booster, alle Pflegeprodukte in regelmäßigen Abständen zu wechseln: Denn nach einer gewissen Behandlungsdauer mit einem bestimmten Präparat ist das Haar gesund und gesättigt.

Jetzt braucht es wieder andere Inhaltsstoffe, um diesen Status zu erhalten – dann kann man also getrost von einem Repair-Produkt auf ein feuchtigkeitsspendendes Mittel umsteigen.

Hartes Wasser trocknet Haare aus

Was viele nicht wissen: Die Wasserhärte nimmt Einfluss auf die empfindliche Haarstruktur. Stark kalkhaltiges Wasser lässt auf Dauer die Haare austrocknen, nimmt ihnen so die natürliche Strahlkraft, und es kann zu Reizungen der sensiblen Kopfhaut kommen. Besonders große Auswirkungen hat der sich ablagernde Kalk auf gefärbtes Haar.

Dieses ist durch häufige Kolorationen meistens ohnehin schon angegriffen und porös. Bei einer offenen Haarstruktur werden gefärbte, aber auch natürliche Farbpigmente herausgeschwemmt. Dadurch verliert das Haar an Strahlkraft.

Wer in seiner Region stark kalkhaltiges Wasser bezieht, kann mit einer Weichwasseranlage jedoch Abhilfe schaffen: Sie nimmt den Kalk aus dem Wasser und macht es seidenweich. Es erleichtert so dem Haar die Aufnahme von Pflegeprodukten, verhindert die Ablagerung von Kalk und das Austrocknen der Haare, damit das Haar wieder strahlt und glänzt. akz