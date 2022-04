Radfahren ist ideal bei Kniearthrose

Fünf Millionen Deutsche leiden an Gelenkverschleiß, der Arthrose. Studien aus der amerikanischen Harvard Universität und der britischen Universität Surrey zeigen: Auslöser für Arthrose ist vor allem unser bewegungsarmer Lebensstil.

So löst das viele Sitzen Stoffwechselveränderungen aus, die zu Entzündungen im Gelenk führen. Besonders häufig schmerzen die Knie, vor allem im Alter. Als Vorbeugung und Therapie helfen gleichmäßige, rhythmische Bewegungen wie zum Beispiel Radfahren. Dazu rät die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP).

Radfahren bietet moderate Be- und Entlastung

Radfahren ist deshalb so ideal, weil sich die Gelenke bewegen können, ohne das Körpergewicht tragen zu müssen. Die ständige Be- und Entlastung der Gelenke regt den Gelenkstoffwechsel und den Transport von metabolischen Abbauprodukten an.

Die besten Effekte werden bei einer moderaten Radelzeit von etwa 140 Minuten pro Woche, also rund 20 Minuten täglich, erzielt. Bereits ein Drittel der 50- bis 69-Jährigen steigt mehrmals in der Woche aufs Rad. In Großstädten sogar 42 Prozent.

Training durch Radfahren braucht Zeit

Doch Achtung: Es dauert meist einige Zeit, bis sich die Verbesserungen einstellen. Besonders beim Aufsteigen aufs Rad haben viele Schmerzen. Hier hilft es, auf ein Rad mit tiefem Rahmen umzusteigen oder zu Anfang noch antirheumatische Schmerzmittel einzunehmen.