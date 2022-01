Fitness-Tipps und Fitness-Lügen

Die Feiertage sind vorbei, das neue Jahr hat angefangen und die guten Vorsätze zum Thema Fitness sind gefasst. Ein Experte sagt, was es dabei zu beachten gibt.

Motive, mit dem Training zu beginnen, gibt es viele, aber sofort muss es sein und man braucht die Erfolge schnellstmöglich, auf jeden Fall noch vor dem Sommer, weiß Dieter Gabriel, Dipl. Sportlehrer Univ. TU München aus Erfahrung.

Viele Fitnessangebote sind genau darauf abgestimmt: „Jetzt fünf Monate Fitness für nur zehn Euro pro Monat“ als Beispiel. Die meisten Kunden geben Vollgas, für die paar Euro pro Monat braucht man ja nicht lange überlegen.

Fitness nur für ein paar Wochen

Aber nach ein paar Wochen sind die meisten nicht mehr gesehen. Dabei sollte man die hohe Motivation durch die guten Vorsätze, jetzt mit Fitness anzufangen, auf jeden Fall nutzen.

Es sollte einem aber klar sein: Schnell geht gar nichts und das Konzept „Trainieren bis zum Sommer und dann mach ich Pause“ klappt auch nicht. Die positiven Trainingseffekte erzielt man nur langfristig.

Fitness wird oft überschätzt

Also erst überlegen, nicht übertreiben und dann lieber langfristig und stetig trainieren. Wir überschätzen nämlich, was wir in kurzer Zeit erreichen können, und unterschätzen gewaltig, was auf lange Sicht möglich ist.