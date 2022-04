Schutz vor Hirnblutungen

Deshalb bekommen Neugeborene Vitamin K

Auch wenn in Muttermilch viel Wertvolles steckt: Bei Vitamin K muss nachgeholfen werden.

Gleich nach der Geburt bekommen Babys Vitamin K in den Mund geträufelt. Warum ist das Vitamin für Kinder so wichtig und was bewirkt es?