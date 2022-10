Kliniken, Praxen, Forschung: Medizin auf höchstem Niveau

Die Medizin steht vor immer neuen Herausforderungen - und entwickelt sich stetig weiter. Natürlich auch bei uns in der Region. Wo die besten Anlaufstellen in Bayerisch-Schwaben sind, lesen Sie bei uns.

Haben Sie auch schon Bekanntschaft mit Corona gemacht und sind deswegen mehr oder weniger lange flachgelegen? Denn bei dem einen verlief die Erkrankung relativ milde, bei anderen war es heftiger. Grundsätzlich konnten aber viele froh sein, dass die Infektion dank der Drei- oder sogar schon Vierfachimpfung ihre Gefährlichkeit verloren hat und man sie gut daheim auskurieren konnte. Das gilt hoffentlich auch für die neue Omikron-Variante BA.2.75.2, die sich laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Herbst durchsetzen könnte.

Spitzenmedizin: Moderne Forschung für beste Gesundheit

Dass immer neue, angepasste Impfstoffe einer Infektion mit Corona den Schrecken nehmen können, ist ein gutes Beispiel dafür, was die moderne Forschung in der Spitzenmedizin zu leisten vermag. Und es ist zum Glück nicht das einzig Beispiel. Schlüsselloch-Chirurgie, der Einsatz von Robotern bei Operationen, modernste Behandlungsmöglichkeiten bei immer mehr Krebsarten oder 3D-Zahnersatz aus dem Computer sind weitere Felder, wo Hightech-Medizin zum Einsatz kommt und Leben(-squalität) sichert.

Bleibt zu hoffen, dass auch in Krisenzeiten wie momentan immer genügend kluge Köpfe weitere Forschungen vorantreiben und die Medizin auch auf künftige Herausforderungen immer eine Antwort hat – und dass sich dafür auch immer Finanziers und Fördermittel auftun lassen.

Dann können wir uns auch in Zukunft getrost in die Hände der Medizinerinnen und Mediziner begeben und ihren Behandlungen vertrauen. Dafür bieten Kliniken und Praxen in der Region beste Beispiele.

Alles zur Spitzenmedizin in unserer Region: Kliniken und Praxen stellen sich vor

