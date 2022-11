Zahnarzt Dr. Dürr in Aichach feiert neue Praxis und Jubiläum

Die Zahnarztpraxis von Dr. Dürr ist nach 20 Jahren vom Aichacher Stadtplatz in die Alte Verzinkerei in Aichach umgezogen. Zum Tag der offenen Tür wird gefeiert.

Vor 20 Jahren, Anfang Oktober 2002, gründete Dr. Christian Dürr mit gerade einmal 28 Jahren eine eigene Zahnarztpraxis in Aichach. Drei gebrauchte Zahnarztstühle – mehr war zum Start am Stadtplatz 38 nicht drin. Die Rezeption, die schon damals digitale Röntgentechnik und eine moderne Praxisausstattung waren dem Aichacher Zahnarzt wichtiger als Sitzgelegenheiten.

Jubiläum bei Zahnarzt Dürr

„Tatsächlich waren die ersten beiden Jahre ziemlich anstrengend“, erinnert sich Dr. Dürr zurück. Durch die Neugründung wussten nicht viele von der neuen Zahnarztpraxis in Aichach. Wäre der TC Wittelsbach nicht von Anfang an als treue Patientenschaft gekommen, wer weiß, was dann passiert wäre ... Diese Zeit, in der noch nicht so viele Patienten zu behandeln waren, nutzte der Zahnarzt Dr. Dürr für Fort- und Weiterbildungen, vor allem im implantologischen Bereich.

Mit den Jahren wuchs die Aichacher Zahnarztpraxis auf sieben Behandlungszimmer und nach der Abspaltung der zwischenzeitlich integrierten kieferorthopädischen Praxis kam 2015 das Prophylaxe- und Schulungszentrum in der Koppoldstraße in Aichach hinzu. Doch auch diese Lösung wurde bald zu klein und alle Versuche, die bestehende Zahnarztpraxis zu vergrößern, scheiterten an den baulichen Möglichkeiten.

Neubau für Zahnarzt in Aichach

So blieb nur noch die Suche nach neuen Räumen. Nach drei langen Jahren haben Dr. Dürr und sein Team diese in Aichach gefunden, wenngleich sie erst in Planung waren. Das neue Gebäude sollte auf dem Gelände der ehemaligen Meisinger-Hallen zwischen dem HIT-Markt und dem Ärztehaus in der Sudetenstraße entstehen. Die Lage war ideal, der Raumzuschnitt für eine Zahnarztpraxis ebenfalls. Außerdem waren ausreichend viele Parkplätze in Planung.

Nun, 20 Jahre nach dem Start der ersten Zahnarztpraxis von Dr. Dürr, ist die neue mit zehn Behandlungs-, zwei OP-Räumen, einem großzügigen Vortragszimmer, Seminarräumen und modernster Technik endlich fertig. Auf über 500 Quadratmetern erstrecken sich An der Alten Verzinkerei die großzügigen, von der Aichacher Innenarchitektin Cornelia Mayr entworfenen Räume. Zuletzt wurden sie sogar beim ZWP-Designaward, einem in der Fachpresse renommierten Preis, unter die zehn schönsten Zahnarztpraxen Deutschlands gewählt.

In unserer Bildergalerie bekommen Sie einen Einblick in die neue Praxis von Zahnarzt Dr. Dürr in Aichach. Zum Tag der offenen Tür am Freitag, 25. November 2022, laden Dr. Dürr und sein Team Sie persönlich ein, die Zahnarztpraxis in dem Neubau zu besichtigen. Vorbeischauen können Interessierte von 10 bis 17 Uhr. Es lohnt sich!

Dr. med. dent. Christian Dürr ist Zahnarzt in Aichach und Spezialist für Zahnimplantate. Foto: Fotografie Weiß

Über Zahnarzt Dr. Dürr

Dr. Dürr, der nach seinem Studium und der Promotion in Heidelberg zunächst an der dortigen Uniklinik beschäftigt war, ist inzwischen ein überregional bekannter Implantologe und gefragter Redner bei Fortbildungen und Kongressen. Einen besonderen Namen hat er sich als Operateur sogenannter Sofortimplantate gemacht.

Hierbei wird in einer Behandlungssitzung der zerstörte Zahn entfernt und durch ein eingesetztes Implantat ausgetauscht. Manchmal ist es sogar möglich, die Implantate direkt mit Kronen zu versorgen. Das wird allerdings aus Kostengründen hauptsächlich im Frontzahnbereich durchgeführt. Auch in der sogenannten „All-on-Versorgung“ erlangte Dr. Dürr Bekanntheit – und das weit über die Grenzen Aichachs hinaus. Dabei wird der auf vier bis sechs Implantaten zahnlose Kiefer festsitzend und direkt nach der Operation versorgt.

Für größere Operationen konnte der Münchner Anästhesist Dr. Achim Reither mit seinem Team gewonnen werden. So geht die Operation, ob im Dämmerschlaf oder in Vollnarkose, entspannt vorbei. Mit Dr. Daniel Argauer, Dr. Hatice Ötztürk und Zahnärztin Laura Jung stehen dem Praxisinhaber inzwischen drei weitere versierte und spezialisierte Kollegen zur Seite. Außerdem arbeitet ein Team von etwa 20 Zahnmedizinischen Fachangestellten, Dentalhygienikerinnen und Verwaltungsangestellten für die Ärzte der Zahnarztpraxis in Aichach. Und obwohl die neue Praxis auf Wachstum ausgelegt war, gibt es schon Behandlungstage, an denen sie fast aus den Nähten platzt. Deshalb sucht die Praxis immer wieder Personal.

Die neue Adresse von Zahnarzt Dr. Dürr lautet: Zur Alten Verzinkerei 4, 86551 Aichach. Foto: Fotografie Weiß

Aichacher Praxis für Zahnheilkunde

Dr. med. dent. Christian Dürr & Kollegen

Telefon: 08251886166

Mail: info@zahnarzt-aic.de

Termine sind nach Vereinbarung telefonisch über Doctolib online möglich. Weitere Informationen zum Zahnarzt Dr. Dürr aus Aichach gibt es auf dessen Facebook-Seite und auf dem Instagram-Account.

pm/paju