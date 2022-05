Dank an die Pflegekräfte am Josefinum

Die KJF Klinik Josefinum feiert den internationalen Tag der Pflegenden und dankt ihrem gesamten Team für ihren täglichen, engagierten Einsatz in der Pflege.

Mehr als 1300 Mitarbeitende engagieren sich in der Klinik Josefinum, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. (KJF Augsburg) gehört. Rund 550 davon sind im Bereich des Pflege- und Erziehungsdienstes an den drei Klinikstandorten Augsburg, Nördlingen und Kempten tätig.

Den internationalen Tag der Pflegenden am 12. Mai nutzt die Klinikleitung des Josefinum als willkommenen Anlass, um ihre Wertschätzung und ihren Dank auszudrücken: „Danke für Ihren großartigen Einsatz und Ihre tolle Arbeit“, fasst es Pflegedirektorin Dr. Sabine Berninger zusammen. „Sie alle kümmern sich in den verschiedenen Fachdisziplinen jeden Tag mit hoher Kompetenz und größter Umsicht um unsere Patientinnen und Patienten.“

Vielfältige Tätigkeitsbereiche im Pflegebereich

Die Pflegefachfrauen und -männer arbeiten in vier Fachbereichen sehr nah an und mit den Menschen – ob in der Frauenklinik, der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder den Hauptabteilungen für Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie und Anästhesie. Da in diesen Klinikbereichen das pflegerische Angebot sehr breit gefächert ist, sind unter dem Dach des Pflege- und Erziehungsdienstes viele Berufsgruppen vereint: Neben der klassischen Pflegefachperson sind je nach Bereichen beispielsweise Erzieherinnen und Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger sowie medizinische Fachangestellte tätig. Die Klinikleitung achtet besonders darauf, dass die Mitarbeitenden die richtige Stelle für ihre persönlichen Stärken, Interessen und Kompetenzen finden.

Umfassende Ausbildung am Josefinum

Dank der zugehörigen Pflegefachschule haben junge Menschen sogar die Möglichkeit, bereits zur Ausbildung in das Josefinum zu kommen. „Aufgrund unseres breiten Spektrums bieten wir die Vertiefung stationäre Akutpflege, Pädiatrie, psychiatrische Pflege sowie die Ausbildung zur Heilerziehungspflege an“, erläutert Greta Winterhalter, die mit ihrem Team die praktische Ausbildung am Josefinum koordiniert und die Auszubildenden in das Team integriert. „Die Ausbildung unseres Nachwuchses liegt uns sehr am Herzen.“ Dies bestätigt auch Ulrike Richter, die seit drei Jahren in der KJF Klinik arbeitet: „Die verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Pflege haben mich überzeugt, ins Josefinum zu kommen. Die Aufgabengebiete sind auch für mich als erfahrene Kinderkrankenschwester spannend und herausfordernd.“ (pm)