Dankeschön für alle Pflegekräfte

Bereits seit 45 Jahren steht die Ökumenische Sozialstation Gersthofen im Dienst von Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen - auch in Zukunft.

In diesem Jahr feiert die Ökumenische Sozialstation Gersthofen und Umgebung 45-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „sozial handeln – verantwortlich pflegen“ bringt die Sozialstation viel Erfahrung im Umgang mit Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen mit. Auch Pflegedienstleitung Maria Grohmann hat in diesem Jahr ihr 35- jähriges Jubiläum in der Einrichtung und blickt auf ereignisreiche Jahre zurück.

Unterstützung im häuslichen Umfeld

Geschäftsführer Bernhard Brosch konnte wiederholt in der Qualitätsbewertung ein positives Ereignis verzeichnen. „Nach der Qualitätsprüfung des Medizinischen Dienstes Bayern wurden wir mit einer Gesamtnote von 1,1 „sehr gut“ bewertet. Die persönliche Zufriedenheitsumfrage bei den Patienten erreichte sogar eine Gesamtnote von 1,0.“ Ein großer Dank geht dabei an das gesamte Pflegeteam. Durch ihren unermüdlichen Einsatz werden Pflegebedürftige und deren Angehörige unterstützt und somit eine Versorgung im häuslichen Umfeld gewährleistet.

Zudem bietet die Ökumenische Sozialstation Gersthofen weitere vielfältige Leistungsangebote wie Tagespflege, Hausnotruf und Alltagsbegleitung an, um pflegende Angehörige zu entlasten. Auch die Ökumenische Sozialstation Gersthofen geht mit der Zeit. Drei E-Autos bereichern den Fuhrpark der Einrichtung. „So pflegen wir auch die Umwelt“, freut sich das Pflegeteam. (pm)