Hessing Kliniken geben etwas zurück

Die Hessing Kliniken als Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitende übertarifliche Sozialleistungen und Vergünstigungen, zum Beispiel bei Verpflegung und Online-Shoppen.

In den Hessing Kliniken werden jährlich über 10.000 orthopädische Operationen auf höchstem medizinischem und pflegerischem Niveau durchgeführt. Das ist nur dank des Einsatzes der Pflegekräfte möglich. Das qualifizierte Pflegeteam sorgt auf den Stationen, in der zentralen Patientenaufnahme, im Aufwachraum, im OP und auf der Intensivstation dafür, dass die Patientinnen und Patienten individuell und professionell betreut werden und sich rundum wohl fühlen können – und das Tag und Nacht! „Wir sehen, was unsere Pflegekräfte täglich leisten und sorgen mit einem umfangreichen Sozialpaket dafür, dass sie sich bei Hessing wohlfühlen“, erklärt Thilo Bausback, Leiter der Orthopädischen Fachkliniken.

Wertschätzung wird bei Hessing großgeschrieben

Wertschätzung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird bei Hessing großgeschrieben. „Deswegen bieten wir unseren Beschäftigten auch zahlreiche übertarifliche Sozialleistungen“, sagt Bausback. Hierzu zählen neben einer Vergütung analog zum TVÖD mit 30 Tagen Urlaub beispielsweise eine betriebliche Altersvorsorge. Daneben bietet Hessing Mitarbeitenden Kindergärten, auf dem Hessing Campus Angebote zur Fort- und Weiterbildung, eine preisgünstige Personalverpflegung, firmeneigene Mietwagen und Ferienwohnungen, Vergünstigungen beim Online-Shopping und vielen Einzelhändlern vor Ort sowie günstige Angebote zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Zudem bietet Hessing ihren Beschäftigten günstig zu mietende Wohnungen an. (pm)