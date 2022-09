Selbst gesammelte Pilze von Experten bestimmen lassen

Pilzesammeln macht Spaß, doch Giftpilze sind schwer zu erkennen. Deshalb: Nur sammeln, was man sicher kennt und Experten fragen - etwa am Augsburger Stadtmarkt.

Was lecker beginnt, kann schnell lebensgefährlich werden: Immer wieder kommt es zu Vergiftungen, weil beim Sammeln ein giftiger Pilz erst im Korb und später im Essen landet.

Unerfahrene Pilzsammler sollten ihre Ausbeute deshalb immer durch Pilzsachverständige überprüfen lassen, rät die Deutsche Leberstiftung. Oder sie nehmen an geführten Wanderungen mit Spezialisten teil, statt sich eigenständig oder mit Hilfe von Pilzbestimmungs-Apps auf die Suche zu machen.

Pilzberatung auf dem Stadtmarkt Augsburg

In Augsburg gibt es in der Pilz-Hauptsammelzeit von Ende August bis Mitte Oktober immer montags eine kostenlose Pilzberatung am Augsburger Statmarkt. Der Pilzverein Augsburg Königsbrunn e.V. begutachtet zwischen 16 und 17.30 Uhr mitgebrachte Pilze in der Viktualienhalle. Das Angebot ist kostenlos.

Wichtig ist, dass bei der Augsburger Pilzberatung ganze Pilze vorgelegt werden, keine Reste und keine abgeschnittenen Fruchtkörper. Die Berater sortieren nicht, sondern beraten ausschließlich.

Reste können Diagnose bei Vergiftung erleichtern

Pilzreste, die beim Putzen anfallen, sollte man außerdem nicht sofort wegzuschmeißen, sondern für 48 Stunden an einem kühlen Ort aufzuheben. Beim Verdacht auf eine Vergiftung erleichtert das die exakte Diagnose.

Symptome für eine Pilzvergiftung können übrigens unter anderem Schweißausbrüche, Brechdurchfall und Benommenheit sein. Hier gilt: Schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen und alle, die das Pilzgericht probiert haben, sofort verständigen. Denn im schlimmsten Fall drohen Leber- und Nierenversagen. (tmn/mel)