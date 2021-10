Pöttmes: Kunsthandwerkermarkt & verkaufsoffener Sonntag

Am Wochenende heißt es: Auf zum 1. Pöttmeser Kunsthandwerkermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag und „Kleinem Markt“!

Am Wochenende lädt die Marktgemeinde Pöttmes gemeinsam mit dem Wittelsbacher Land e.V. zu einem besonderen Spektakel – und feiert dabei auch noch Premiere: Am Sonntag, 3. Oktober, findet zum ersten Mal der Pöttmeser Kunsthandwerkermarkt statt. „Der Kunsthandwerkermarkt ersetzt heuer den sonst an diesem Tag stattfindenden Herbstmarkt. Zudem findet wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt“, erklärt Marktmeister Jürgen Mayer.

Handwerk & Kunst aus dem Wittelsbacher Land

Unter dem Motto „Regionalität“ haben bewusst Künstler und Handwerker aus Pöttmes und dem Wittelsbacher Land hier die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu präsentieren. Auch bei der Bewirtung wird auf regionalen Service gesetzt. So bietet Justy’s Foodmobil Steak- und Bratwurstsemmeln an. Es gibt Rahmflecken aus dem Holzofen sowie veganes Chili. Das Team des Berabecka Boandlbräu schenkt Getränke aus. Für die musikalische Umrahmung sorgen eine Pöttmeser Musikgruppe sowie ab 15 Uhr die Alphornbläser.

Kunsthandwerkermarkt in Pöttmes

Am Tag der Deutschen Einheit gibt es auf dem Marktplatz einiges zu bestaunen: Von 11 bis 18 Uhr verkaufen hier Kunsthandwerker ihre Produkte. Ein zusätzliches Highlight ist der „Kleine Markt in Pöttmes“, der vom Förderverein Heimatmuseum e.V. veranstaltet wird. Die Erweiterung des Marktes findet von 11 bis 16 Uhr auf dem Gelände des Kaschnbaurhauses in der Marktstraße statt. Besucherinnen und Besucher können hier viel entdecken und den Künstlern bei der Arbeit über die Schulter schauen: „ZuTisch“ heißt es bei Karla Zuber, die ihre Haunsheimer Spezialitäten – Öle, Salze und Essig – präsentiert. Liebevolle Handwerkskunst führt Maria Krammer beim Lederhosen-Sticken vor und Marelies Hammerl zeigt, wie man Butter wie früher herstellt. Daneben gibt es Kränze und Strickkunst sowie einen Museumsstand. Den Gaumen verwöhnen Butterbrote mit goldprämiertem Allgäuer Käse, auch Getränke werden ausgeschenkt.

Verkaufsoffener Sonntag 2021: Öffnungszeiten & Corona

Am verkaufsoffenen Sonntag kann in Pöttmes zudem nach Lust und Laune geshoppt werden. Teilnehmende Geschäfte freuen sich, von 13 bis 17 Uhr viele Kundinnen und Kunden empfangen zu dürfen, und warten mit dem ein oder anderen Schnäppchen auf.

Öffnungszeiten

„Kunst meets Handwerk“: 11 bis 18 Uhr „Kleiner Markt in Pöttmes“: 11 bis 16 Uhr Verkaufsoffener Sonntag: 13 bis 17 Uhr

Hinweis

Anlieger des Marktplatzes werden darauf hingewiesen, während der Veranstaltung auf dem Marktplatz keine Fahrzeuge zu parken. Bitte die Autos bereits am Vorabend entfernen und auf anderen Parkplätzen abstellen.

Beim Markt gelten die aktuellen Corona-Regeln.