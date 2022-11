19./20. November

Kathreinmarkt in Aindling

Kinder erwartet auf dem Kathreinmarkt in Aindling wieder ein Karussell, aber auch ein Märchenzelt, wo sie sich die Zeit vertreiben können.

Wie in vielen anderen Gemeinden auch, entfiel in Aindling die vergangenen zwei Jahre der vorweihnachtliche Kathreinmarkt. Doch am Wochenende ist es wieder soweit.

Von Birgit Waldmann