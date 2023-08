Gögginger Weinfest und Gögginger Stadtteilfest

Rund um das Denkmal Kurhaus finden am Samstag, 9., und Sonntag, 10. September 2023 zwei Feste in dem Augsburger Stadtteil Göggingen statt.

Da ist zum einen das Gögginger Weinfest der WiG, der Unternehmergemeinschaft Wir in Göggingen, am Samstag, 9. September, und einen Tag später, am Sonntag, 10. September, zum Tag des Denkmals das große Gögginger Stadtteil-Fest im Kurhaustheater (Klausenberg 6).

Während sich am Samstag beim Weinfest alles um edle Tropfen aus Deutschland, Österreich und Italien dreht, ist das Stadtteilfest eine Veranstaltung für Groß und Klein mit einem bunten Programm für alle.

Gögginger Weinfest am Samstag

Doch der Reihe nach. Das Gögginger Weinfest, veranstaltet von der WiG in Zusammenarbeit mit dem Kurhaustheater Göggingen, lädt Weinfreunde am Samstag von 15 bis 22 Uhr in den Innenhof und Park des Kurhauses ein, um in fröhlicher Gesellschaft köstliche Weine zu probieren, Musik zu hören und zusammen anzustoßen.

Neben Weinen wird es auch Sprizz Aperol und Limoncello Sprizz geben. Außerdem werden frisch zubereiteter Flammkuchen, Antipasti-Teller und Wurstsalat mit Brot serviert. Weil das Weinfest nur draußen geplant ist, findet es nur bei gutem Wetter statt. Wer sich nicht sicher ist, kann vor dem Besuch auf der Homepage des Kurhauses unter parktheater.de nachsehen oder unter Telefon (08 21) 9 06 22 22 anrufen. „Wir hoffen natürlich, dass es dieses Jahr mit dem Wetter klappt“, sagt der WiG-Vorsitzende Dieter Kleber, denn das Fest war zwar schon öfter geplant, konnte aber bisher nie stattfinden, insofern wäre es heuer eine Premiere.

Gögginger Stadtteilfest am Sonntag

Schon mehrmals stattgefunden hat dagegen das Gögginger Stadtteilfest am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Anlass dafür ist der Tag des offenen Denkmals am 10. September, in dessen Rahmen natürlich auch das Kurhaus besichtigt werden kann. Führungen finden um 14 und 15 Uhr statt, Treffpunkt ist im Ticketbüro, der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl ist aber jeweils auf 35 Personen begrenzt, so dass eine Voranmeldung beim Ticketservice des Parktheaters unter Telefon (08 21) 9 06 22 22 erforderlich ist.

Das Stadtteilfest erwartet seine Gäste im und rund ums Kurhaus (bei schlechtem Wetter nur drinnen). Es gibt viele Infostände von Gögginger Firmen, Vereinen und Parteien, ein buntes Bühnenprogramm sowie viele Aktionen zum Mitmachen.

Bühnenprogramm beim Gögginger Stadtteilfest

So spielt um 12 Uhr zur Eröffnung das Kolping Blasorchester, eine Showgruppe der Uni Augsburg zeigt Akrobatik, der Ukrainische Verein Augsburg führt Gesang und Tanz ukrainischer Kinder auf, es gibt einen Hip Hop Workshop, Ballett von der DJK Göggingen und vieles mehr (siehe Programm). Ein Highlight im Bühnenprogramm ist sicherlich das Rudelsingen. Bei dem Kultformat sind alle eingeladen mitzusingen.

Doch das ist längst nicht alles. Bei schönem Wetter findet im Park des Kurhauses unter anderem

Cricket Schlagtraining mit der DJK Göggingen

Fußballkegeln

Fußball Dosenwerfen mit dem TSV Göggingen

Torwandschießen mit dem TSV Schwaben Augsburg oder

oder Bogenschießen mit dem Bogenschützenclub Augsburg e.V.

e.V. und vieles mehr statt.

Selbstverständlich wird es auch gastronomische Angebote für die Besucherinnen und Besucher geben wie Pizza, Würstchen, Kuchen und auch Weine. Veranstalter des Gögginger Stadtteillfests ist das Kurhaustheater unterstützt von der WiG und der ARGE-Göggingen.

Neben dem Kurhaus können am Sonntag auch der Römerturm und das Tycho Brahe-Museum besichtigt werden (14 bis 16 Uhr).