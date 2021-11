Weihnachten mit den Reuß-Gärtner & -Floristen aus Neusäß

Weihnachtssterne, Christrosen, Amaryllis: Die Adventsausstellung bei Reuß – die Gärtner & Floristen in Neusäß lässt keine Wünsche offen. Überzeugen Sie sich selbst.

Der Advent steht wieder vor der Tür und draußen wird es immer kälter. Wir sind wieder etwas mehr und gerne zu Hause. Umso wichtiger ist es, die Räume gemütlich zu schmücken, damit man sich dort einfach wohler fühlt. Anregungen dafür gibt es bei Reuß – die Gärtner & Floristen in Neusäß-Westheim.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, wie sie ihre Kundinnen und Kunden durch die besinnliche Zeit begleiten können. Sie denken positiv und bringen – besonders in der anstehenden Adventszeit – Licht ins Dunkle. Mit prächtiger Floristik, frischem Tannenduft und weihnachtlichen Farben verzieren sie ein jedes Zuhause auf ganz besondere Art und Weise.

Adventsausstellung in der Gärtnerei Reuß in Westheim

In der Von-Rehlingen-Straße 21 präsentieren sie dafür bis zum 24. Dezember 2021 herrliche Christrosen, Amaryllis, Orchideen und vieles mehr – individuell zusammengestellt für jeden Geschmack. „Beliebt sind vor allem unsere Westheimer Weihnachtssterne“, so Gärtnermeister Manfred Reuß. „Viele attraktive Sorten und Farben stehen wieder in allerbester Qualität für unsere Kundinnen und Kunden bereit.“ Festliche Koniferensträuße, bezaubernde Accessoires sowie moderne und traditionelle Adventskranzkreationen zählen ebenso zum Angebot.

Eine weitere Möglichkeit, sich in der Weihnachtszeit zu beschäftigen, bietet das Basteln von Adventskränzen oder -gestecken. Bei Reuß findet man auch alle einzelnen Bastelkomponenten – von der Unterlage für den Adventskranz über das Tannengrün bis hin zu Kerzen und Kugeln. In der Gärtnerei wird auf ausreichend Platz für Abstand geachtet, damit einem entspannten Einkauf nichts mehr im Weg steht.

Längere Öffnungszeiten am Auftaktwochenende

Am Wochenende vor dem ersten Advent, also am Freitag, 19. November 2021, sowie am Samstag, 20. November 2021, hat Reuß – die Gärtner & Floristen länger geöffnet: nämlich am Freitag von 8 bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 15 Uhr.

Weitere Tipps rund um Adventsausstellungen im Augsburger Land finden Sie hier.