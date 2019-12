Anzeige

Adventssingen für Alle

Wunderbare Weihnachtsstimmung auf dem festlich erleuchteten Christkindlmarkt in der Oberen Altstadt.

Neue Gemeinschaftsaktion am Christkindlmarkt

Der traditionsreiche Christkindlmarkt am Karlsplatz wartet heuer mit einigen Neuerungen auf. So gibt es am kommenden Samstag, 14. Dezember, erstmals ein gemeinschaftliches Weihnachtsliedersingen für Jedermann. Unter dem Motto „Adventssingen für Alle“ lädt die Stadtkapelle Neuburg unter der Leitung von Alexander Haninger alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.

Begleitet von einem Bläserquartett werden dann die schönsten Lieder der Weihnachtszeit wie z. B. „Alle Jahre wieder“, Leise rieselt der Schnee“ oder „Es wird scho glei dumpa“ angestimmt. Textunsicherheiten sind kein Problem, denn vor Ort werden auch Liedertexte verteilt.

Die Aktion beginnt pünktlich um 18.30 Uhr und kommt ohne Anmeldung oder sonstige Regularien aus. Die Freude am gemeinsamen Singen steht im Vordergrund. Kommt der Programmpunkt gut an, soll er fester Bestandteil der Neuburger Weihnacht werden.