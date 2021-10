Traditionelle Küche: Ein Rezept für "Laubfrösche"

Der Herbstmarkt in Wertingen findet 2021 statt - und zwar am 24. Oktober mit verkaufsoffenem Sonntag! Die Geschäfte haben deshalb von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Mehr dazu...

Das Schwäbische Handkwerkermuseum in Augsburg liegt am Roten Tor, eingebettet ins UNESCO-Weltkulturerbe. Mit Kindern macht der Besuch besonders viel Spaß.

Veranstaltung

So viel ist am Marktsonntag in Lechhausen geboten

Am kommenden Sonntag findet in Lechhausen von 12 bis 17 Uhr der Marktsonntag statt. Auch die Lechhauser Kirchweih beginnt an diesem Tag.