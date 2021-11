Einmalig in Bayern – einzigartig in Deutschland: Die Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg!

Brennende Fragen – coole Antworten

Mit der Feuerwehrerlebniswelt im Augsburger martini-Park wurde die Vision des Initiators und ehemaligen Chefs der Berufsfeuerwehr Augsburg, Dipl.-Chem. und Ltd. BD a.D. Frank Habermaier, nach 15 Jahren endlich Realität. Die Lockdowns verzögerten die für den Herbst 2020 geplante Eröffnung um Monate – sodass erst am 28. Mai 2021 die Tore geöffnet werden konnten. Doch hier geht es nicht um persönliche Wunscherfüllung, sondern vielmehr um das Schließen einer Lücke, die Leben retten kann: Zahlreiche MitmachStationen vermitteln präventiven Brandschutz!

Staunen in der Feuerwehrerlebniswelt

Das ist nicht nur neu, sondern auch wichtig, weil diesem Thema häufi g viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird! Der Flashover, in dem die Besucher live eine Feuerwalze und die Gewalt einer Rauchgaszündung erleben können, die Integrierte Leitstelle, an der man das Absetzen und Annehmen von Notrufen üben kann, die Endlosleiter und der Erdbebensimulator sind Highlights dieser interaktiven Ausstellung!

Lernen in der Bildungswelt

Aber hier wird nicht nur auf WASSER MARSCH! gesetzt, sondern auch auf WISSEN MARSCH! Der Tagungsraum ist mit modernster Präsentationstechnik und innovativstem Hygienekonzept ausgestattet, so dass Seminare einen weiteren Kernbereich der Feuerwehrerlebniswelt bilden. Brandschutzunterweisungen und die Ausbildung zum Brandschutzhelfer – inklusive praktischem Feuerlöschtraining – können hier absolviert werden. Um einen aktiven Beitrag zu dieser Präventionsarbeit zu leisten, führt die Feuerwehrerlebniswelt nicht nur große und kleine Besucher durch diese Erlebnis- und Bildungswelt und hält Kurse sowie Seminare zum Thema Brandschutz ab, sondern hat auch Präventionskonzepte für Kitas/Schulen etc. konzipiert. So findet am Samstag, den 27.11.2021 ein für die VHS entwickeltes Seminar für Eltern und ihre Kinder ab 3 Jahren statt: Brandheiß – Vom richtigen Umgang mit Feuer! Aber selbstverständlich kann jede Firma auch den Seminarraum mieten und ihre eigene Veranstaltung abhalten – besonders beliebt in Kombination mit einer exklusiven Führung durch die Feuerwehrerlebniswelt!

Vergnügen meets Wissen = Feuerwehrerlebniswelt

Dass sich Vergnügen und Wissensvermittlung gut ergänzen und verbinden, bestätigen viele begeisterte Schüler und Lehrer, die vor dem Beginn der Sommerferien noch zu Gast waren sowie zahlreiche Jugendfeuerwehren, Familien und Ferienprogramme, die Ausflüge in die Feuerwehrerlebniswelt machen.

Feiern in der Eventwelt

Die neue Feuerwehrerlebniswelt ist zudem schlichtweg eine außergewöhnliche Location, die jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Vom Kindergeburtstag bis zur Hochzeit oder Firmenfeier. Auch eine Exklusivanmietung der gesamten Halle ist möglich.

