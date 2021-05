Gewinnspiel für die Traumfabrik in der Stadthalle Gersthofen

Die Traumfabrik ist ein Showtheater mit Akrobatik, Tanz, Comedy und Musik. Dabei machen die Künstler immer wieder auch Halt in der Stadthalle Gersthofen. Für die nächste Aufführung gibt es jetzt Tickets zu gewinnen. Alles zur Verlosung erfahren Sie hier…

Endlich wieder staunen, lachen und träumen? Mit der Traumfabrik geht das! Sie ist ein bisschen von allem: Show, Theater und Spaziergang durch eine imaginäre Welt. Mit Elementen aus dem Varieté, Cirque Nouveau, Tanz und Theater lässt die Traumfabrik Artistik, Schauspiel, Musik und Licht zu einer Inszenierung auf höchstem Niveau verschmelzen. Über 30 Künstler wie die vier Jonglier-Weltmeister aus Österreich, der Handschattenspieler aus Indien und die Schleuderbrett-Akrobaten aus England sowie Dänemark entführen mit viel Witz, Charme und Poesie in eine Welt zwischen Illusion und Wirklichkeit. Die Künstler, perfekt auf sie abgestimmte Musik und die faszinierenden Lichtkompositionen lassen die Zuschauer aus ihrem Alltag abtauchen.

Dabei entstehen kleine Geschichten, die so abwechslungsreich wie unsere Träume sind. Regisseur Rainer Pawelke und sein Team setzen immer wieder ungewöhnliche Elemente mit Weltklasse-Artisten und Licht- und Ton-Designern zu einer einzigartigen Inszenierung zusammen und lässt so den für die Traumfabrik so bekannten geheimnisvollen Zauber entstehen – mal ein Hauch von Nostalgie, mal futuristische Technikwelt.

Mehr zur Traumfabrik erfahren Sie hier.

Newsletter der Traumfabrik

Während der Lockdowns und Corona-Pandemie konnten zuletzt leider keine Live-Veranstaltungen mehr stattfinden. Wer sich jetzt aber für den Newsletter der Traumfabrik anmeldet, erhält eine E-Mail, sobald feststeht, wann es „nach“ Corona wieder Aufführungen der Traumfabrik-Tournee gibt!

Vorführungen der Traumfabrik finden unter anderem hier statt:

Stadthalle Gersthofen

Festsaal Ingolstadt

Regensburger Audimax

Alle Infos zum Gewinnspiel

Gleichzeitig nimmt man durch die Anmeldung für den Newsletter an einem Gewinnspiel teil. Der Preis: einmal 21 Tickets für eine Veranstaltung der Traumfabrik. Der Gewinner kann mit 20 Freunden nach der Pandemie eine atemberaubende Live-Show erleben.

Die wichtigsten Fragen zum Gewinnspiel kurz geklärt:

Was muss ich bei der Verlosung angeben?

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

Wie lange ist die Teilnahme am Gewinnspiel möglich?

Die Verlosung hat am 21. April 2021 begonnen und geht bis 6. Dezember 2021.

Wer ist teilnahmeberechtigt?

Personen mit Wohnsitz in Deutschland,

die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter*innen der Traumfabrik GmbH & Co. KG.

(mit pm)