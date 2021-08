Jubiläum im Hotel Kloster Holzen: Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren!

Das Kloster Holzen in Allmanshofen hat nicht nur eine bunte Geschichte, sondern auch heute vielfältige Möglichkeiten: Es ist ein Hotel zwischen Augsburg und Donauwörth mit Gastronomie, das sich sowohl für Tagungen als auch zum Heiraten wunderbar eignet…

Das Hotel Kloster Holzen, gelegen zwischen Donauwörth und Augsburg, ist ein besonderer Ort. Es ist ein Kraftort mit Geist und Geschichte. Hier – in dem 2011 zum Hotel umgebauten, ehemaligen Benediktinerinnen-Kloster in Allmannshofen-Holzen – kreuzen sich die benediktinische und die weltliche Achse:

Foto: Hotel Kloster Holzen

Ora – Kloster Holzen: Gegründet bereits im Jahr 1152 von den Benediktinern wurde die Tradition des Klosters in Allmannshofen-Holzen bis heute durch die Franziskanerinnen der St. Josefskongregation maßgeblich geprägt. Auch für die Hotelgäste ist dieser Geist spürbar – in der Architektur, der Klosterkirche, der Kapelle und in der Grotte. „Ganz besonderer Dank gilt den Schwestern der St. Josefskongregation, welche uns bis zu ihrem Weggang im März 2020 mit all ihrer Kraft, Energie, Spiritualität und Gottvertrauen eine überaus wertvolle Begleitung waren“, so Geschäftsführer Philipp Flamm.

Geschäftsführer Philipp Flamm Foto: Hotel Kloster Holzen

Einzigartiges Tagungshotel für Seminare in Holzen in Bayern

Labora – Tagungen & Seminare: Mit seiner Kombination aus modernem Arbeiten und Übernachten, historischem Ambiente und klösterlichem Geist ist das Hotel Kloster Holzen in seiner Art als Tagungshotel in Bayern einzigartig. Vor Ort gibt es zehn lichtdurchflutete Seminarräume mit modernster Technik.

Foto: Hotel Kloster Holzen

Vita activa – Kulinarik & Events: Sonntagsbrunch, Themenabende & Co.: Im Klostergasthof im historischen Gewölbe mit Biergarten und Hotel wird das Leben gefeiert. Das tägliche Frühstücksbuffet und zu bestimmten Terminen der Holzener Frühstücksschmaus verwöhnen nicht nur Hotelgäste. Das Hotel kann auch für andere Veranstaltungen, Hochzeiten und Feiern genutzt werden. Außerdem gibt es im Kloster Holzen viele Erlebnisangebote. So kann man im Naturpark Augsburg aktiv sein, Rad fahren oder etwa wandern.

Vita passiva – Zimmer im Hotel: Alle 63 Standard-, Komfort-, Superior- und Deluxezimmer des Hotel Kloster Holzen sind mit hochwertigen Materialien ausgestattet und mit einem klaren Design gestaltet. Mit bequemen Boxspringbetten, WLAN und Flat-TV bietet das Klosterhotel zeitgemäßen Komfort. So trifft in Holzen Tradition auf Innovation.

H3: Die Geschichte des Kloster Holzen: vom Kloster über Schloss zum Hotel

Über die Jahrhunderte hinweg hat das Kloster Holzen unterschiedliche Besitzer erfahren. Sie alle haben ihre Spuren hinterlassen und das heutige Gesicht und den Geist Kloster Holzens geprägt:

1150: Kloster Holzen wurde für die Benediktiner als Doppelkloster „Neuwasser“ gegründet.

12. Jahrhundert: Das Kloster wird ans westliche Schmutterufers verlegt. Außerdem wird der Name in „Kloster Holzen“ geändert.

1927: Viele Jahre lang obliegt das Schloss der Herrschaft der Grafen von Treuberg. „Im Jahre 1927 haben die Schwestern der St. Josefskongregation das Kloster Holzen erworben. Sie haben dort 24 Männer mit Behinderung betreut“, erklärt Walter Merkt, Direktor des Dominikus-Ringeisen-Werkes.

1996: Die Stiftung Dominikus-Ringeisen-Werk wird neuer Eigentümer. Das Kloster Holzen ist in dessen Trägerschaft. „Am Standort selbst gibt es neben der Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung auch noch den Arbeitsbereich. So sind hier auch die Förderstätte und eine Arbeitsgruppe der Werkstatt zu Hause“, erklärt Arnold Pfeiffer, Gesamtleitung des Dominikus-Ringeisen-Werkes in der Region Augsburg-Nord.

2010: Das Konventgebäude wird zum Hotel umgebaut und im Herbst 2011 eröffnet.

„Ich bin froh, dass wir vor einigen Jahren diesen Entschluss gefasst haben. So konnten weiterhin in den Mauern des ehemaligen Benediktinerinnenklosters Menschen verweilen“, erzählt Sr. M. Katharina Wildenauer, CSJ Generaloberin der St. Josefskongregation Ursberg. Hausdame Karoline Rottmair fasst die vergangenen Jahre zusammen: „Zuerst hatten wir nur die Gastronomie mit ein paar Zimmerchen, doch dann haben wir uns binnen kürzester Zeit ganz schnell als Tagungshotel überregional und auch international etabliert.“

Näheres zur Historie erfahren Sie in unserer Verlagsbeilage „Hotel Kloster Holzen - Wir blicken zurück auf 10 Jahre“.

Ausgezeichneter Klostergasthof in Holzen

Der Klostergasthof Holzen wurde bereits vom Varta Führer und dem Michelin Guide empfohlen. Außerdem erkochten sich Küchenchef David Huse und sein Team das Qualitätssiegel „Ausgezeichnete Bayerische Küche“, welches für authentische bayerische Gastronomie steht. Die Verbundenheit zur Natur prägt die Küchenphilosophie im Klostergasthof – saisonale, frische und heimische Produkte werden in dieser zu gesunden und vitalen Gerichten verarbeitet.

Küchenchef Huse führt seit Dezember 2014 die Küche des Klostergasthofes und schätzt dabei eines besonders: „Die regionalen Zutaten machen unsere Küche so speziell. Wir setzen auf Lieferanten aus der Region und greifen auf unseren eigenen Anbau zurück. Die Kombination aus Tradition und Moderne macht für mich den Geschmack der Klosterküche aus und ist der Grund, warum ich jeden Tag gerne dort für unsere Gäste koche.“

Michael Winter, stellvertretender Vorstandsvorsitzender Dominikus-Ringeisen-Werks, hat einen ganz besonderen Tipp: „Der schwäbische Zwiebelrostbraten ist sehr zu empfehlen. Man schmeckt einfach die Regionalität. Und die Desserts haben Suchtpotenzial. Mein Geheimtipp ist aber auch das Frühstück. Normalerweise frühstücke ich wenig, in Holzen ist das anders.“

In unserer Verlagsbeilage verrät Küchenchef David Huse sogar ein Rezept für geräuchertes Saibling-Filet mit Apfel-Chutney an Wildkräutersalat.

Öffnungszeiten vom Klostergasthof in Holzen:

April bis Oktober:

Montag 11.30 bis 22 Uhr* Dienstag 11.30 bis 22 Uhr* Mittwoch 11.30 bis 22 Uhr* Donnerstag 11.30 bis 22 Uhr* Freitag 11.30 bis 22 Uhr* Samstag 11.30 bis 22 Uhr* Sonntag 11.30 bis 22 Uhr*

*Speisenangebot von 12 bis 21 Uhr

November bis März:

Montag 17.30 bis 23 Uhr** Dienstag 17.30 bis 23 Uhr** Mittwoch 17.30 bis 23 Uhr** Donnerstag 17.30 bis 23 Uhr** Freitag 17.30 bis 23 Uhr** Samstag 17.30 bis 23 Uhr** Sonntag 11.30 bis 23 Uhr***

** Speisenangebot von 17.30 bis 21.30 Uhr

*** Speisenangebot von 12 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 21.30 Uhr

Ausflugsziele um Augsburg & Donauwörth mit Stopp im Biergarten von Kloster Holzen

Öffnungszeiten:

witterungsabhängig zu den Öffnungszeiten des Klostergasthofes geöffnet

Einen Abstecher im Klostergasthof oder im Biergarten kann man auch machen, wenn man gerade von einem Ausflug in der Umgebung kommt. Denn Kirchen, Burgen, Schlösser und Museen gibt es im Umland soweit das Auge reicht: Mitten zwischen den Landkreisen Augsburg, Donau-Ries, Dillingen und Günzburg gelegen, hat die Region rund um Holzen viel zu bieten, zum Beispiel:

Naturpark Augsburg – Westliche Wälder

Radtouren um Augsburg und Donauwörth

Wandern & Nordic Walking

Entlang der Romantischen Straße

Doch nicht nur rund um das Kloster Holzen gibt es viel zu erleben, auch in Holzen gibt es ein attraktives Begleitprogramm. Ein Einblick:

Auf Lauschtour mit dem Smartphone

Informationsort am Lehrbienenstand

Besuch des Kräutergartens

Geführter Kräuterspaziergang

Ein Highlight: das Tiergehege

Arbeiten & Ausbildung im Hotel Kloster Holzen

Langweilig wird den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Auszubildenden im Hotel Kloster Holzen also bestimmt nicht. Immer wieder werden auch weitere Kolleginnen und Kollegen gesucht. So werden zum Beispiel zwei Ausbildungsberufe im Hotel Kloster Holzen angeboten: Koch (m/w/d) und Hotelfachmann/Hotelfachfrau (m/w/d).

Hotel Kloster Holzen als Hochzeitslocation in der Region

Gemeinsam geben die Mitarbeitenden des Hotel Kloster Holzen alles, um den Aufenthalt ihrer Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten. Auch Veranstaltungsorganisatorin Katja Deisenhofer liebt es, Gäste glücklich zu machen: „Kloster Holzen bietet dafür eine ideale Grundlage: Schon von Weitem strahlt die gesamte Anlage mit den beiden prächtigen Kirchtürmen einen ganz besonderen Glanz aus – einfach eine geniale Location.“ Unter anderem für Feierlichkeiten wie Geburtstage, Taufen und Kommunionen, aber auch zum Heiraten – denn das kann man auf dem Karlsberg ganz wunderbar. Demnächst kann man die Location bei der 1. Holzener Hochzeitsmesse kennenlernen.

Kontakt zum Hotel Kloster Holzen:

Telefon: + 49 (0) 82 73 99 59 - 0

WhatsApp: (01 59) 04 56 83 29

Fax: + 49 (0) 82 73 99 59 15 04

E-Mail: info@kloster-holzen.de

Weitere Infos gibt es online sowie auf Facebook und Instagram. Doch auch in unserer Verlagsbeilage „Hotel Kloster Holzen - Wir blicken zurück auf 10 Jahre“ gewähren wir Ihnen tiefere Einblicke in das Hotel Kloster Holzen, die Historie der vergangenen Jahre und die Projekte der Zukunft.