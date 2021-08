Radlspaß und Wanderwege durch das schwäbische Donautal

Die Donau ist der größte Strom Mitteleuropas. Im schwäbischen Donautal hat der mächtige Fluss eine einzigartige Landschaft geschaffen. Diese lässt sich zu Fuß aber auch per Fahrrad ideal erkunden – zum Beispiel beim Donautal-Radlspaß.

Unberührte Natur, verwunschene Seen und eine eigene Kultur: Die Rede ist nicht von einem entlegenen Reiseziel, dieser Sehnsuchtsort liegt direkt vor der Haustür. Das schwäbische Donautal bietet für jeden Reisenden das, was er sucht. Besonders beliebt sind Radtouren durch diese atemberaubende Landschaft. So kann man die vielen Highlights dieser geschichtsträchtigen Region gut miteinander verbinden und auf sich wirken lassen. Da ist es auch kein Wunder, dass hier jedes Jahr der Donautal-Radlspaß veranstaltet wird. Normalerweise wird an diesem Event gemeinsam geradelt. Stattdessen gibt es dieses Jahr noch bis zum 24.09.21 jeweils eine „Strecke der Woche“: Diese Routen entsprechen den Radlwegen der letzten Jahre. Alle Fahrradliebhaber können so eigenständig, ob mit der Familie oder der eingeschworenen Radler-Truppe, die schönsten Radwege zwischen Mindel, Kammel und Holzwinkel erkunden.

Radeln, einkehren und genießen

Zur Feier des Donautal-Radlspaß gibt es auch ein Gewinnspiel. Die fleißigen Radler sollten sich deswegen zur Einkehr einen Gastronomiebetrieb entlang der Strecken der vergangenen Jahre suchen. Dort können sie sich nicht nur stärken, sondern auch nach einem Stempel fragen: Wer 14 davon in seinem Teilnahmebogen gesammelt hat, kann den zusammen mit einem Foto der Fahrradgruppe auf Tour einschicken. Unter dem Motto „Radeln – Einkehren – Gewinnen“ möchten die Organisatoren des Donautal-Radlspaß die Gastronomiebetriebe der Region unterstützen. Zur Stärkung gibt es hier in der Gegend vor allem regionale Gerichte: Die bayerisch-schwäbische Küche ist bekannt für Spezialitäten wie deftigen Schweinsbraten und frische Apfelküchle. Die Teilnahme lohnt sich auf alle Fälle: Als Hauptpreis winkt eine 5-tägige Fahrradreise für zwei Personen im Wert von 1.500 Euro.

Streckenbeschilderung Foto: Jürgen Thom

Wandern durch das schwäbische Donautal

Das Fahrrad ist zwar ein praktisches Fortbewegungsmittel, doch auch zu Fuß hat das schwäbische Donautal einiges auf Lager: Für Wanderlustige sind die Wege um Dillingen, Wertingen, Günzburg und Krumbach ein echtes Schmankerl. Wer aufmerksam durch die Region entlang des Donaulaufes spaziert, kann diesen bedeutsamen Naturraum kennenlernen. Mit über 50 Touren gibt es hier für jeden Wandertyp den richtigen Weg.

Ein besonderes Highlight der Region sind die sogenannten Lauschtouren: Dazu einfach die kostenlose App herunterladen, Kopfhörer rein und los geht’s. Auf diese Weise lassen sich verschiedene Wanderwege durch das schwäbische Donautal nicht nur mit den Augen genießen. Bei der Tour „Durchs Leipheimer Moos“ gibt’s ein faszinierendes Naturphänomen zu hören: Der Pulsschlag eines wiederbewässerten Moors. Ein Biologe erklärt dazu das mysteriöse Geräusch und verschiedene Interviews ergänzen den Rundgang bei Leipheim.

Das schwäbische Donautal bietet Urlaub und Erholung vor der Haustür – auf geht’s, die Heimat entdecken!