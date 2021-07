Work-Life-Balance bei Pflegeberufen? Das Geriatriezentrum Neuburg macht’s möglich

In einem Pflegeberuf zu arbeiten, ist oft mit einem Familienleben nicht vereinbar. Anders ist das im Geriatriezentrum Neuburg: Eine erfahrene Pflegefachkraft verrät, wie das funktioniert und was genau eigentlich aktivierend therapeutische Pflege bedeutet.

Krankenhäuser sind dazu da, um Menschen gesund zu machen. Doch was, wenn die Patienten mehr Pflege als den üblichen Aufenthalt brauchen? Besonders ältere Personen benötigen nach einer Erkrankung und langer Zeit im Bett oftmals besondere Betreuung, um wieder auf die Beine zu kommen. Im Geriatriezentrum Neuburg legt man daher viel Wert darauf, den Patienten schnellstmöglich wieder ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. Dazu wird in der Fachklinik eine aktivierend therapeutische Pflege angewandt. Welche Vorteile dieses innovative Rehabilitationskonzept für Patienten und auch das Pflegepersonal bedeutet, erklärt Schwester Nadine, Pflegedienstleiterin im Geriatriezentrum Neuburg.

Wie sieht ein üblicher Patientenaufenthalt im Geriatriezentrum Neuburg aus?

Schwester Nadine: Im Gegensatz zu den meisten Krankenhäusern arbeiten wir nach dem Reha-Prinzip: Das bedeutet, dass unsere Patienten einen längeren Zeitraum, etwa drei Wochen, bei uns sind. Dabei kurieren wir nicht nur eine akute Krankheit aus, sondern motivieren die Patienten wieder selbst aktiv zu werden. In der geriatrischen Reha sehen wir den Menschen also ganzheitlich und möchten ihm seine Selbstständigkeit zurückgeben.

Wie setzen Sie das im Geriatriezentrum Neuburg um?

Schwester Nadine: Das Schöne ist, dass man die Patienten den ganzen Zeitraum über begleitet: Von der Einlieferung bis zu Entlassung. In wöchentlichen Meetings werden die Fortschritte eines jeden Patienten besprochen: Da sitzen wir alle, also Ärzte, Therapeuten und Pflege-Team, zusammen und besprechen die nächsten Schritte. So ermöglichen wir eine interdisziplinäre Heilung, bei der der Patient stets im Fokus steht. Mit der aktivierend therapeutischen Pflege bringen wir die Patienten dazu, wieder selbstständig und aktiv zu werden.

Das klingt aber auch nach einer Menge Verantwortung, oder?

Schwester Nadine: Ja, definitiv ist Verantwortungsbewusstsein ein großes Thema. In der Bereichspflege ist man bei uns meist für acht bis zehn Patienten zuständig. Dabei bezieht sich unsere Arbeit aber auf viel mehr als man mit Pflegeberufen normalerweise assoziiert: Klar gehört das Waschen von bettlägerigen Patienten zu unseren Aufgaben. Aber auch auf medizinischer Ebene sind wir für sie verantwortlich. Wir sind das Bindeglied zwischen den Patienten und dem Arzt.

Das klingt, wie man es von Pflegeberufen häufig liest, nach einem wirklich stressigen Job?

Schwester Nadine: Jede Pflegekraft weiß, wie stressig dieser Beruf manchmal sein kann. Das Schöne im GZN ist eben, dass wir den Patienten über einen relativ langen Zeitraum begleiten. Wir erleben, welche Fortschritte der Patient macht. Das empfinden meine Kollegen und ich immer wieder als Belohnung für unsere Mühen. Außerdem ist der Umgang mit den Kollegen hier sehr familiär. Belastende Situationen kann ich immer mit meinen Kollegen teilen. Mir persönlich hilft auch ein kurzes Workout in unserem Fitnessraum, um auf andere Gedanken zu kommen. Außerdem ist der Dienstplan flexibel gestaltbar – Familie und Beruf kann man so prima unter einen Hut bringen.

Welche Eigenschaften sollte ihr/e zukünftige/r Traumkolleg:in denn mitbringen?

Schwester Nadine: Zuallererst natürlich eine abgeschlossene Berufsausbildung: Ob Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Berufsanfänger/innen und Wiedereinsteiger/innen spielt dabei erstmal keine Rolle. Wichtiger ist, dass der/die Bewerber/in offen ist und auf Menschen, insbesondere auf Personen ab 60 Jahren, gut eingehen kann. Denn wir verbringen viel Zeit mit unseren Patienten, da sollte man sich auch mit ihnen verstehen. Wer sich jetzt fragt, ob das Geriatriezentrum Neuburg der richtige Arbeitgeber für ihn wäre, dem kann ich nur raten: Bewirb dich und probier es aus!

Sie sind in der Gesundheits- und Krankenpflege oder der Altenpflege ausgebildet? Das Geriatriezentrum Neuburg sucht Verstärkung für sein tolles Team.