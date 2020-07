Auch Superhelden brauchen Helfer

Der Thermomix® ist der Star des neuen Zuckerguss-Magazins

Von Anna Freytag

Bunte Bowls, Lavendel-Limonade, Frozen-Joghurt- Stückchen – klingt das nicht nach Sommer? Mit der neuen Zuckerguss-Ausgabe können auch Sie den Sommer endlich willkommen heißen und ihn mehr als nur einmal gebührend feiern, denn das Zuckerguss Magazin bietet über 50 Rezepte für viele warme Tage und Momente.

Zum einen erwarten einen 54 schmackhafte Rezepte für den Thermomix®, aber auch – keine Sorge – in herkömmlicher Zubereitungsart. Darüber hinaus gibt es einige Fakten rund ums Grillen und zum anderen die verschiedensten Rezeptideen für einen gelungenen Backtag mit Kindern. In dieser Zuckerguss- Ausgabe steht der Thermomix® im Rampenlicht: Er kann zwar nicht fliegen und hat auch keine übermenschlichen Fähigkeiten, doch er vermag längst mehr als nur Teig zu kneten. Die verschiedenen Themen rund um den Superhelden in der Küche runden diese Ausgabe ab.

Von Hits für Kids, über Süßes zum Grillen, selbst gemachte Backzutaten sowie die obligatorischen Rezepte von unseren Einsendern und Einsenderinnen machen das Zuckerguss-Magazin zu einem wahren Begleiter für die Sommertage. Und da es abends lang hell ist und die Temperaturen endlich auch angenehm warm sind, steht auch einem gelungenen Grillabend nichts mehr im Wege.

Nicht nur Rezepte, auch viele Tipps & Tricks

Wenn man sich schon immer mal dafür interessiert hat, wie man Kinderaugen beim Backen zum Leuchten bringt, findet man jetzt Tipps rund um die Vor- und Nachbereitung beim Backen mit dem Thermomix®. Ebenso süße Rezeptideen, welche die Kleinen sicher lieben werden: Von lustigen Bananen-Geistern über einen saftigen Orangen-Limonaden- Kuchen, bis hin zu kunterbunten Regenbogenmuffins.

Apropos süß, wer hat eigentlich gesagt, dass Süßes nicht zum Grillen passt? Gerade als Nachspeise, schon vorher zubereitet und super nach viel Fleisch und Fisch, passen süße Leckereien perfekt. Wie wäre es also, Freunde oder Familie mit einem selbst gemachten Erdbeer-Bananen- Schoko-Träumchen oder einem Mango-Sorbet mit Kokoscreme zu verführen? Ganz sicher bleibt der Grillabend bei Ihnen Zuhause bei dem einen oder anderen länger im Gedächtnis!

Was man noch erwarten darf? Ganz vielfältige Tipps rund ums Backen: Zum Beispiel wird erklärt, wie man Hefeersatz, Puddingcreme oder auch Apfelmus ganz ohne Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel preisgünstig und umweltfreundlich selbst herstellen und lagern kann. So weiß man auch ganz sicher, was drinsteckt und das Zubereiten macht gleich noch mal mehr Spaß! Diese Sommerausgabe ist für alle, die auf Selbstgemachtes stehen.

Für alle, die Leichtigkeit lieben und Genießer sind.Für alle, die etwas dazulernen, mal etwas Neues ausprobieren möchten oder es einfach nur lieben zu backen. Oder: Für alle, die selbst zum Superhelden in der Küche werden möchten.

