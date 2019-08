Anzeige

Auf diesen Webseiten finden Kinder Spannendes rund ums Rad

Im Internet warten einige spannende Internetseiten auf Fahrrad-begeisterte Kids. Auf spielerische Art lernen Kiner dort alles, um sicher mit dem Rad durch den Straßenverkehr zu kommen.

Lernen, wie man einen Fahrradschlauch flickt, die Stadt der Pedalpiraten entdecken und im Verkehrsparcour alles über die Sicherheit beim Fahrradfahren erfahren. Das gibt es auf www.pedalpiraten.de.

Jugendschutz.net hat darüber hinaus noch weitere Klick-Tipps rund um das Thema Radfahren zusammengestellt. So können Kinder im Lernspiel "Kevins Kettenschaltung" auf www.meine-forscherwelt.de lernen, wie eine Kettenschaltung funktioniert. Dabei erfahren sie unter anderem, wie man sich in hügeligem Gelände am besten bewegt. (dpa)

