Auf einen Blick

Neben den Fieranten und ihrem bunten Angebot haben zwischen 13 und 17 Uhr auch viele Geschäfte in Pöttmes geöffnet. Ideal für einen Einkaufsbummel mit der besten Freundin oder der Familie.

Der Pfingstmarkt in Pöttmes findet am Pfingstmontag, 10. Juni, auf dem Marktplatz in Pöttmes zwischen den beiden historischen Toren statt.

Bereits am Vormittag öffnen die Stände, die ein buntes Warenangebot dabeihaben.

Es reicht von Käse und Gewürzen über Holz- und Haushaltswaren bis hin zu leckerer Pizza.

Ab 13 Uhr dürfen an diesem Marktsonntag dann auch die Geschäfte in Pöttmes öffnen. Reinschauen lohnt sich, denn zum Pfingstmarkt bieten die lokalen Einzelhändler immer ganz besondere Schnäppchen an.

Selbstverständlich ist auch für Unterhaltung gesorgt. Am Nachmittag gibt es Livemusik von der Castle Home Jazz Band. Auf Kinder wartet eine Hüpfburg. bim