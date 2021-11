3 Tipps für die Weihnachtszeit

Oberhausen, Pfersee und Kriegshaber haben im Advent viel zu bieten - auch wenn Adventsmärkte ausfallen: vom Nikolaus über Imbissbuden bis hin zur Krippe.

Alphornbläser, Lichtertanz, Weihnachtslieder und Andacht: Das Programm des Oberhauser Advents hat so vielversprechend geklungen. Mit Gottesdienst, Glühwein, Kinderpunsch, Bratwürsten und Plätzchen hat man im Nachbarstadtteil Kriegshaber geworben. Beide Veranstaltungen mussten abgesagt werden.

So hat sich bestimmt auch Pfersees neuer Pfarrer Martin Gall seine erste Weihnachtszeit im Augsburger Westen nicht vorgestellt. Doch was bringt es, Trübsal zu blasen? Konzentrieren wir uns doch lieber auf die wenigen Dinge, die bleiben – unsere Top 3 aus dem Augsburger Westen gibt’s hier:

Der Nikolaus besucht und beschenkt Oberhausen

Am Samstag, 27. November 2021, fährt der Nikolaus einmal quer durch Oberhausen und beschenkt die Kinder aus der Nachbarschaft mit süßen Kleinigkeiten.

Statt Christkindelsmarkt: Süßwaren & Co. in Pfersee

Eine große Budenlandschaft am Rathausplatz gibt es heuer zwar nicht, einige Imbissstände versüßen uns trotzdem die Weihnachtszeit. Sie sind einfach umgezogen – einer davon zum Beispiel an den Mittleren Weg in Pfersee. Dort kann man sich mit Crêpes, gebrannten Mandeln und vielem mehr auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Weihnachtskrippe in Kriegshaber - mit Ziegen!

Den Krippenstall, der die Geburt Jesu mit Maria und Josef zeigt, kennt wohl eine jede und ein jeder. Kriegshaber setzt eine Nummer drauf und zeigt in der lebenden Krippe noch bis 28. Dezember 2021 echte Ziegen. Das Highlight findet man im Park von St. Thomas in der Rockensteinstraße 21.