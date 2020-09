Aus der Region – für die Region

Anzeige

Die Erzeuger um uns herum bieten viele Leckereien. Regional erzeugte Lebensmittel schmecken frisch und sind gesund.

Von Bianca Herker

Die Corona-Pandemie hat das Ernährungsverhalten der Verbraucher in Bayern verändert. Das belegt eine repräsentative Erhebung*, die Ernährungsministerin Michaela Kaniber in Auftrag gegeben hat. 44 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie ihr Einkaufsverhalten in der Krise geändert haben. Vor allem frische Lebensmittel aus der Region sind vermehrt in die Einkaufskörbe gewandert. Ein Fünftel der Befragten will das Verhalten nach der Krise beibehalten.

Es sollten jedoch noch viel mehr Menschen die Vorteile und die Vielfalt von regional produzierten Lebensmitteln zu schätzen wissen!

Vielfalt in der Region

Niemand muss geschmackloses Brot von der Aufbackstation im Discounter oder billig produziertes Fleisch unsicherer Herkunft aus der Tiefkühltruhe kaufen. In der Region gibt es viele Handwerker, wie Bäcker, Metzger oder Müller, die ihre Produkte mit Umsicht, fachlichem Know-how und Liebe zu ihrem Beruf und den verarbeiteten Rohstoffen herstellen. Diese Hingabe schmeckt man.

Das gilt auch für die Landwirte, Gärtner oder Direktvermarkter vor Ort, die täglich ihr Bestes geben.

Bester Geschmack

Einfach mal das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad die Einkäufe erledigen tut uns selber gut. Zudem schmeckt frisch geerntetes, gesundes Obst und Gemüse von den heimischen Feldern herrlich und kommt ohne bedenkliche Zusatzstoffe aus. Saisonale Produkte versorgen den Körper mit unverfälschten Inhaltsstoffen und halten uns fit.

Die Herkunft ist gewiss

Man weiß genau, wo das Fleisch, die Wurst oder der Käse herkommt. Die Erzeuger und Direktvermarkter stehen jedem Kunden gerne Rede und Antwort. Auf diese Qualität und Frische können Verbraucher vertrauen.

* Die Befragung wurde von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag des bayerischen Landwirtschaftsministeriums durchgeführt.