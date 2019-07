Anzeige

Ausgelassene Stimmung auf dem Waldfestplatz

Bild: Blech & Co.

Blech & Co. spielt beim Gaismarkter Waldfest am Samstagabend zum Sommernachtsball auf. Der Eintritt ist frei.

Auch in diesem Jahr ist das Gaismarkter Waldfest wieder ein Höhepunkt im Terminkalender der Musikvereinigung Gaismarkt-Niederraunau-Winzer.

Hierzu möchte ich Sie, liebe Gäste aus Nah und Fern, auch im Namen aller Musikerinnen und Musiker der Musikvereinigung Gaismarkt – Niederraunau – Winzer e.V. recht herzlich einladen. Damit Ihnen der Besuch auf dem idyllischen Waldfestplatz lange in guter Erinnerung bleibt, sind wir stets bemüht, Ihnen ein paar unvergessliche Stunden bei uns zu bieten und haben auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Am Freitagabend wird Radiomoderator und DJ Michael Kordick von Donau 3 FM wieder dafür sorgen, dass beste Stimmung bei heißen Rhythmen und kühlen Getränken auf der 100% pure Summerparty herrscht. An der Cocktailbar werden die Getränke selbst aus erlesenen Säften und Spirituosen gemixt, was qualitativ hochwertige Drinks erwarten lässt.

Zum Sommernachtsball am Samstagabend erwartet Sie, liebe Gäste, ein besonderes Schmankerl. „Blech und Co“ wird zum ersten Mal in Gaismarkt für Spitzenblasmusik unter freiem Himmel sorgen und der Eintritt hierfür ist natürlich frei. Der Sonntag beginnt mit dem feierlich zelebrierten Feldgottesdienst, der umrahmt wird vom Musikverein Attenhausen. Den anschließenden Frühschoppen und Mittagstisch werden ebenfalls die Musikanten unter der Leitung von Thomas Mayer musikalisch gestalten. Zum Festausklang konnten wir den Musikverein aus Neuburg mit Günther Beugel gewinnen, um dem Waldfest 2019 den krönenden musikalischen Abschluss zu geben.

An allen drei Festtagen wird das Team der Musikvereinigung Sie mit deftigen Schmankerln aus der Metzgerbude und der Zeltabäckerei oder auch aus der Südtiroler Ecke verwöhnen. Feiern Sie mit uns und genießen Sie die ausgelassene Stimmung auf dem malerischen Gaismarkter Waldfestplatz!

1. Vorstand Fabian Horn