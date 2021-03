Ausgezeichnete Frühlings-Rezepte!

Das altbekannte Zuckerguss-Magazin glänzt in neuem Umfeld.

In den vergangenen Wochen ist auch der letzte Schnee geschmolzen, die Sonne wärmt wieder, die Vögel zwitschern schon und die ersten bunten Blümchen sprießen aus dem Boden. Der Frühling ist da und Ostern steht vor der Tür! Pünktlich zum Frühlingsbeginn lockt das neue Zuckerguss-Magazin mit verführerischen Torten, süßen Sünden und passenden Rezepten für das Osterfest!

Das neue Zuckerguss-Magazin finden Sie wie die früheren Ausgaben beim Service-Partner Ihres Vertrauens, im Augsburger Allgemeine Shop und seit kurzem auch als Abo! Das neue Zuckerguss-Abo bietet Ihnen die Möglichkeit, jede neue Ausgabe noch vor Erscheinen in Ihrem Briefkasten zu finden, ohne dass Sie etwas machen müssen. Zusätzlich sparen Sie sich im Abo sogar mehr als 20%!

Neu ist ebenfalls der einzigartige Zuckerguss-Newsletter. Hier erhalten Zuckerguss-Fans und alle, die es werden wollen, wöchentlich frische und saisonale Inspirationen rund ums Thema Backen per E-Mail – und das kostenlos! Der Newsletter wird freitags um 11 Uhr pünktlich vor dem Wocheneinkauf versendet und bietet so einen wunderbaren Start ins Wochenende.

Und noch eine Neuerung gibt es: Im Augsburger Allgemeine Shop finden Sie allerlei Zubehör für die heimische Backstube. Ob ein praktisches Backpinsel-Set, Schürzen in verschiedenen Farben oder eine Hingucker-Rührschüssel – für jeden Geschmack ist etwas dabei! Perfekt für das kommende Osterfest ist auch das Osterlamm-Backset, das eine kleine Backform, ein Rezept, einen Kochlöffel und einen Pinsel enthält. Mit all den schönen Dingen aus dem Shop steht so einer gelungene Back-Session auf jeden Fall nichts mehr im Wege!

Altbekannt dagegen sind jedoch die leckeren Rezepte im Zuckerguss, eingesendet von Leserinnen und ausgewählt von einer Fachjury. In dieser Ausgabe sorgen Waldmeistertorte, Ananas Roulade, Blaubeer-Donuts, Herzmuffins oder – passend zum Osterfest – Osterkekse in Eiform mit Marmeladenfüllung für Frühlingsstimmung.

Zusätzlich ist im neusten Zuckerguss-Magazin ein ganzes Kapitel dem Lieblingsgetränk der Deutschen gewidmet. Die Rede ist natürlich von Kaffee! Neben süßen Leckereien und überraschenden Kaffee-Rezepten, erwartet sie so manches Wissenswertes über das Heißgetränk. So erfahren interessierte Leser alles über die Reise des Kaffees von der Plantage bis zur Tasse, wie guter Kaffee eigentlich geröstet wird und wie Sie außergewöhnliche Kaffee-Variationen zuhause zaubern. Als kleinen Vorgeschmack finden Sie im nebenstehenden Info-Kasten ein leckeres Rezept für Kaffee-Waffeln, die sich perfekt für ein entspanntes Frühlings-Frühstück eignen!

Für wen die Ausgabe ein Muss ist? Natürlich wie immer für alle Backwütigen und Backliebhaber. Für all‘ diejenigen, die wieder einmal neue Inspiration für die Küche suchen und für alle, die Kaffee lieben!

Sichern Sie sich das neue Zuckerguss-Magazin bei Ihrem Service-Partner oder lassen Sie es sich ganze entspannt mit dem neuen Zuckerguss-Abo nach Hause liefern!

Hier gibt es alle weiteren Infos und Rezepte.