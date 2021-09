Jetzt gibt’s wieder Butter aufs Brot!

Die Bäcker-Innung München und Landsberg feiert am heutigen Freitag, 24. September den Tag des Butterbrotes

Es ist seit jeher ein Allrounder für jeden Geschmack und für jede Gelegenheit: das Butterbrot. Seit mehr als 20 Jahren gilt der letzte Freitag im September als der Tag des Butterbrotes. Zurecht hat das rösch-zarte Duo aus Brotscheibe und Aufstrich einen besonderen Ehrentag verdient. Schon Goethe gab es seinem Werther, ein einfaches und schlichtes Butterbrot. Und auch Luther hat eine „Butterpomme“ einst als gute Mahlzeit für Kinder betitelt. Fakt ist: Egal ob Pumpernickel, Roggen- oder Dinkelbrot – kaum ein anderes Gericht hat eine so lange Tradition bei uns in Deutschland wie das mit frischer Butter bestrichene Backwerk. Brot und Butter bilden eine Konstellation, die schon immer zusammen einhergeht. Ein Laib Brot mit röscher Kruste, eine frisch geschnittene Scheibe bandelt mit einem feinen Aufstrich an, der den Eigengeschmack des Brotes unterstreicht, hervorhebt und nicht überdeckt: die Butter.

Die Traditionsbäckereien unterstützen

Was braucht man dann noch mehr als Salz oder Pfeffer, Schnittlauch, ein paar Radieserl und vielleicht noch einen Ziehharmonika-Radi? Butter verfeinert auch den Obatzdn mit ihrem Geschmack und gilt für viele nicht weniger als das bayerische Olivenöl. Kundinnen und Kunden im Landkreis Landsberg können am heutigen Tag des Butterbrotes ihre Verbundenheit zum Brot zeigen und sich als echte Bayerinnen und Bayern beweisen: In ausgewählten Bäckereien der Bäcker-Innung München und Landsberg bekommen sie ofenfrisches, rösches Brot, das in Scheiben geschnitten und mit feiner Butter bestrichen im Nu zum idealen Pausen-Snack wird.

Betriebe im Landkreis Landsberg beteiligen sich

Jeder Einkauf unterstützt die Betriebe der Bäcker-Innung. Gerade jetzt ist dieses Signal für den Handel wichtig, sodass man noch morgen bei den Traditionsbäckern einkaufen kann. Den Tag des Butterbrotes können Kundinnen und Kunden im Landkreis Landsberg in folgenden Betrieben mitfeiern: Die Bäckerei Pfatischer in Unterdießen und die Bäckerei Schickinger aus Egling machen heuer mit Plakaten auf den beliebten Aktionstag aufmerksam und zelebrieren die Liaison aus knusprigem Brot und goldgelber Butter gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden. Gedenken wir doch alle am heutigen Freitag, dem 24. September 2021 dem Butterbrot – und beißen als echte Butterbrot-Fans beherzt hinein. pm/monam