Neubau Gesthofen: Im Herzen der Stadt

Erfolgreicher Abschluss: Neubauprojekt in Gersthofens Mitte wurde fertiggestellt und bietet neue Möglichkeiten zum Leben und Arbeiten.

Als die Geschwister Elfriede und Bernhard Loracher sich entschlossen, ihr Grundstück an der Ecke Bahnhofstraße 17 sowie Lortzingstraße 10 zum Verkauf anzubieten, war es ihr Anliegen, weiterhin dort wohnen bleiben zu können. Das rund 1800 Quadratmeter große Grundstück bot viel Raum für neue Möglichkeiten zum Leben und Arbeiten. In Bernhard Happacher, Geschäftsführer der HB Haus & Bau GmbH, hat die Familie Loracher den perfekten Partner gefunden, der ihren Vorstellungen gerecht werden konnte.

„Um die Wünsche von Frau und Herrn Loracher erfüllen zu können, haben wir unser Bauprojekt in zwei Abschnitte eingeteilt. So war es uns möglich, einen reibungslosen Umzug in die neuen Wohnungen der Familie Loracher zu garantieren. Natürlich wäre es einfacher gewesen, alles in einem abzureißen und aufzubauen, mir war es aber wichtig, die Verkäufer zufriedenzustellen“, erklärt Happacher.

Bernhard Happacher, Geschäftsführer Haus & Bau GmbH, freut sich über die gelungenen Bauprojekte. Foto: Carina Sirch

Bauprojekt in der Bahnhofstraße 17 in zwei Abschnitten verwirklicht

Im ersten Bauabschnitt entstand der Wohnkomplex an der Lortzingerstraße 10. Auf rund 730 Quadratmetern Wohnfläche sind sieben Eigentumswohnungen entstanden, die bereits wenige Monate nach Baubeginn, Anfang 2018 im Frühjahr 2019, bezogen werden konnten. Auch die Lorachers haben dort ihr neues Domizil gefunden und fühlen sich laut Happacher in dem hochwertig gebauten Neubau sehr wohl.

Von der Bahnhofstraße 17 hat man einen guten Blick auf das Wohngebäude in der Lortzingstraße 10. Die ehemaligen Grundstückseigentümer haben dort ihr neues Domizil gefunden. Foto: Carina Sirch

Anschließend wurde mit dem Gewerbe- und Wohnkomplex in der Bahnhofstraße 17 begonnen. Mit vier Eigentumswohnungen und vier Gewerbeflächen bietet das Gebäude viel Platz zum Wohnen und Arbeiten. Beide Bauten wurden nach KfW-Standard errichtet und verfügen über eine regenerative Energieversorgung durch Luft- und Wärmepumpen und erbringen hierdurch den Niedrigenergie-Standard. Alle Räume können kontrolliert be- und entlüftet werden. Als besonderes Highlight verfügt jede Einheit – bis auf die Arztpraxen im Erdgeschoss der Bahnhofstraße 17 – über rund 20 Quadratmeter große Balkone/Terrassen. „Bei unseren Bauprojekten achte ich auf hochwertige Baumaterialien. So wurden auch bei diesen Projekten erstklassige Holz- und Alufenster verarbeitet und der gesamte Bau bis auf einige Wände in den Gewerberäumen in Ziegelmassivbauweise errichtet“, betont Happacher.

Gersthofen: Neuer Ärztestandort

Alle Einheiten haben bereits einen Eigentümer gefunden und Gersthofen darf sich über neue Mieter freuen, die das Herz der Stadt mit Leben erfüllen. So haben in der Bahnhofstraße 17 nun der Allgemeinarzt Dr. med. Wolfgang A. Mayer, die Kinder- und Jugendarzt-Praxis Dr. med. Wolfgang Theil, Dr. med. Zuhal Tomas & Sofie Schneider, die Praxis lymph4fit sowie die Gemeinschaftspraxis für Logopädie & Legasthenietherapie Michaela & Volker Puschmann ihre Praxisstandorte.

Für Happacher gibt es am neuen Standort nur eine Kleinigkeit, die er gerne noch ändern würde: „Gerne hätte ich meinen Mietern und den Bewohnern eine Glasfaser-Internetverbindung ermöglicht. Leider ist dies aber in der Gersthofer Innenstadt nicht möglich. Ansonsten wünsche ich nun allen viel Erfolg und alles Gute!“

Gut erreichbar:

Der Neubau an der Ecke Bahnhofstraße 17 und Lortzingerstraße 10 ist zentral in der Nähe des City Centers Gersthofen gelegen. Mit direkter Nähe zur B17 sind die Praxisräume der Gewerbetreibenden gut erreichbar und dank der rund 48 Stellplätze am Oberdeck sowie in der Tiefgarage sind ausreichend Parkplätze vorhanden.

