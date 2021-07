Wittelsbacher Land: Vielfältig, fair und lecker

Der Bauernmarkt Dasing ist die grüne Seele des Wittelsbacher Lands: Heuer feiert der Bauernmarkt 20. Geburtstag - wie alles begann und wie die Zukunft aussieht.

Beim Bauernmarkt Dasing gibt es fast nichts, was es nicht gibt – und das zum Großteil aus der nahen Umgebung. 70 bis 80 Prozent der Waren kommen aus dem Wittelsbacher Land und bis auf wenige Ausnahmen legen die restlichen Produkte am weitesten nur rund 50 Kilometer zurück. Ob erntefrisches Gemüse, regionale Milchprodukte, Eier, Nudeln, Fleisch, Wurst oder Getränke – der Bauernmarkt Dasing ist das Schlaraffenland des Wittelsbacher Lands.

Auch Reis oder Quinoa gibt es beim Bauernmarkt Dasing. Foto: Bauernmarkt Dasing

Das Konzept kommt bei den Kunden gut an. Denn egal ob Handel, Metzgerei, Backstube, Gastronomie oder Catering-Service – beim Bauernmarkt Dasing ist man in guten Händen. Besonders die Frische der Produkte ist bei den Besuchern beliebt. Zwischenlager sucht man hier vergeblich. „Da dank der kurzen Wege alles frisch angeliefert wird, benötigen wir keine großen Lager. Darauf sind wir sehr stolz“, erklärt Peter Meitinger. Ebenfalls froh ist man darüber, dass man die Pandemie gut überstanden hat. Dank dem Instrument der Kurzarbeit musste niemand betriebsbedingt gekündigt werden. Auch das Miteinander hat unter der Phase nicht gelitten. Viel eher wurde es noch gestärkt, sodass man positiv und voller Zuversicht in die Zukunft blickt.

