Digitale Welten beim Bestatter: Gegenwart oder Zukunft?

Das Bestattungsunternehmen Welzmüller bietet eine fachliche Beratung auch online an.

Onlinebestattungen, Gedenkportale oder Onlineberatungen. Das sind recht neue Begriffe in der Bestattungsbranche. Den ein oder anderen Onlinedienst gab es schon vor der Pandemie, aber eine wirkliche Auseinandersetzung mit der digitalen Welt oftmals nicht. So ist eine fachgerechte, persönliche und einfühlsame Beratung „face to face“ tatsächlich nicht zu ersetzen.

Digitale Beratung

Die Pandemie hat uns, wie in vielen anderen Lebensbereichen, Grenzen aufgezeigt: Was geht eigentlich, wenn nichts mehr geht? Die neuen Zauberwörter heißen „Online“ und „to go“.

Eine Bestattung „to go“? Sicher nicht, aber eine umfangreiche und adäquate Beratung „online“ ist denkbar und möglich. „Um seriöse und gute Beratungen anbieten zu können, haben auch wir unsere Homepage mit einem digitalen Produktkatalog aufgerüstet“, betont Peter Welzmüller.

In dritter Generation

Nicht nur digital, auch personell blickt das Bestattungsunternehmen gut aufgestellt in die Zukunft. Die dritte Generation steht schon in den Startlöchern. Vor der Handwerkskammer Unterfranken bestand Florian Welzmüller im Mai 2021 erfolgreich die Prüfung als „Fachgeprüfter Bestatter“, wie bereits sein Vater Peter und Großvater Magnus Welzmüller. Um im Familienunternehmen neue Impulse zu setzen, absolviert Florian derzeit seinen Bestattermeister in Münnerstadt. pm