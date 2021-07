Vorsorgen gibt ein gutes Gefühl

Der Bestattungsdienst Friede berät alle Glaubensrichtungen und Lebenseinstellungen

„Wer heute in den Ruhestand eintritt, nach Jugend- und Berufszeit den dritten Lebensabschnitt beginnt, ist sich bewusst, dass dieser von den dreien vielleicht der kostbarste, weil abschließende ist“, sagt Marcel Bucher, stellvertretender Betriebsleiter beim Bestattungsdienst Friede. Man schöpft aus der Erfahrung, lebt bewusster, geht umsichtiger mit seinem Körper um und beschäftigt sich auch mit dem Ende seines irdischen Daseins. Menschen aller Gesellschaftsschichten und Religionen machen sich in diesem Lebensabschnitt Gedanken über den Tod. Ihn zu akzeptieren ist nicht einfach – ob Christ, Moslem, Jude, Buddhist oder auch ohne einer Glaubensrichtung zugehörig zu sein.

Der Tod ist demokratisch. Er kommt zu jedem. Es ist menschlich, dass der eigene Tod, so völlig unumgänglich, Angst macht – und das nicht nur einem selbst. Auch der Schmerz derjenigen, die zurückbleiben müssen, löst Kummer aus. Hinzu kommen die Zweifel, ob auch alles so geregelt werden kann, dass der Zurückbleibende nicht über die schmerzvolle Trauer hinaus auch noch viele Probleme in organisatorischen Angelegenheiten oder bei Behörden hat.

Für die eigene Bestattung vorsorgen

Die natürliche Konsequenz aus diesen Überlegungen sind Gedanken und offene Gespräche über die eigene Bestattung. Vieles ist dabei zu bedenken. Das „Wann“ wird eine höhere Macht bestimmen, das „Wie“ und das „Wo“ liegen in unserem Ermessen. Wir können über die Art der Bestattung sowie des Grabes entscheiden und darüber hinaus auch die Absicherung der Kosten regeln – ein Beweis der Fürsorge den engsten Angehörigen gegenüber.

Ein Bestattungsvorsorgevertrag gibt die beruhigende Gewissheit, dass alles so ausgeführt wird, wie es sich Verstorbene zu Lebzeiten gewünscht haben. Der Bestattungsdienst Friede bietet alle Dienstleistungen rund um die Bestattung aus einer Hand – für alle Glaubensrichtungen und Lebenseinstellungen. „Für Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir helfen Ihnen weiter. Wir sind für Sie da“, so Bucher. pm/paju

