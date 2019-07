Anzeige

Blasmusik, Geselligkeit und kulinarische Schmankerln

Endlich Ferien: Nicht nur die Schüler jubeln, auch viele Arbeitnehmer freuen sich in diesen Tagen über eine wohlverdiente Auszeit. Eine gute Adresse für ein paar gemütliche Stunden ist am Wochenende der Krumbacher Ortsteil Attenhausen.

Zum 37. Mal richtet der örtliche Musikverein am Samstag und Sonntag sein traditionelles Dorf- und Straßenfest aus. Und das hat wieder eine Menge Blasmusik, Geselligkeit und kulinarische Schmankerln zu bieten.

Zum Auftakt am Samstag, 3. August, will der Musikverein Neuburg für Stimmung sorgen. Zudem wird dann natürlich auch der offizielle Bieranstich vollzogen. Gesellig und genussreich geht es am Sonntag, 4. August, weiter: Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Breitenthal zum Frühschoppen auf, an den sich nahtlos ein reichhaltiger Mittagstisch anschließt. Kredenzt werden unter anderem diverse schwäbische Schmankerln. Nachmittags kommen Kuchen und Kaffee auf die Tische. Auf die Kinder wartet dann ein buntes Unterhaltungsprogramm, ehe das Attenhauser Dorffest am Abend mit schmissiger Blasmusik ausklingt: Zum großen Finale gehört die Bühne den Schmidde Musikanten unter der Leitung von Dirigent Luis Bisle.

Festprogramm

Samstag, 3. August, 19.30 Uhr: Bieranstich und Stimmungsabend mit dem Musikverein Neuburg

Sonntag, 4. August, ab 11 Uhr: Reichhaltiger Mittagtisch, unter anderem mit schwäbischen Schmankerln, musikalische Umrahmung durch den Musikverein Breitenthal

Anschließend gemütlicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen mit Kinderprogramm

18 Uhr Festausklang mit den Schmidde Musikanten