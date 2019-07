Anzeige

Bummeln, genießen und mit etwas Glück gewinnen

In der kommenden Woche fängt Italien schon an der Kammel an: Von Montag, 8. Juli, bis einschließlich Samstag, 13. Juli, veranstaltet die Werbegemeinschaft Krumbach wieder eine Italienische Woche. Und die beinhaltet zahlreiche Aktionen in den Geschäften, ein attraktives Gewinnspiel und zwei besondere kulinarische Abende.

Die Themenwoche hat Tradition in Krumbach: Seit Mitte der 90er Jahre richten die Einzelhändler und Dienstleister der Kammelstadt sie alle zwei Jahre aufs Neue aus, unterstützt von der Stadtverwaltung und den heimischen Gastronomen.

Auch diesmal will die Werbegemeinschaft das Einkaufen eine Woche lang zum italienisch angehauchten Erlebnis machen, weshalb es in den teilnehmenden Geschäften nicht nur Aktionsangebote, sondern auch zum Motto passende Extras gibt: Etwa italienische Getränke, Kräutertöpfe, Eis oder Badetaschen. In den Straßen der Innenstadt flattern grün-weiß-rote Fähnchen im Wind und natürlich stehen auch die Einzelhandelsgeschäfte selbst im Zeichen Italiens: Wer in der kommenden Woche durchs Zentrum bummelt, wird in den Schaufenstern einige bekannte italienische Motive wiederfinden. Und ein glücklicher Kunde kann dann auch selbst bald eine Reise nach Italien – oder an ein beliebiges anderes Ziel – antreten: Die Werbegemeinschaft verlost einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro!

Zum Auftakt der Italienischen Woche bewirtet die Werbegemeinschaft Krumbach ihre Kunden traditionell bei einer langen Spaghettitafel in der Innenstadt. Am Montag, 8. Juli, können die Gäste ab 18 Uhr in der für den Verkehr gesperrten Franz-Aletsee-Straße Platz nehmen. Wie in den Vorjahren wird die Tafel wieder 100 Meter messen. Gutes Wetter vorausgesetzt, dürften die insgesamt 400 Plätze auch heuer wieder schnell belegt sein. Auf die Tische kommen Spaghetti, die vom SB-Markt Mayer gesponsert werden, italienische Weine, Prosecco und natürlich Nichtalkoholisches. Die Tomatensoße für die Nudeln steuert Angelika Hosser von Pronto! Werbung & Veranstaltungen bei, die Servietten die Sparkasse Günzburg-Krumbach.

Kulinarisch und gesellig geht die Italienische Woche fünf Tage später dann auch zu Ende: Am Samstag, 13. Juli, richtet die Werbegemeinschaft ab 18 Uhr ein großes italienisches Fest im Stadtgarten aus. Um die Bewirtung kümmern sich unter anderem die Mitglieder, die Metzgerei Bader, die Grillprofis vom Fachgeschäft Zach, der SB-Markt Mayer und Aktive des Weltladenvereins. Entsprechend dem Motto werden diverse Spezialitäten aus Italien und Südtirol, aber auch Pulled Pork und Schwäbisch-Deftiges kredenzt. Zu trinken gibt es italienische Weine, Misch- und Trendgetränke, Bier sowie selbstverständlich diverse alkoholfreie Getränke. Für ein stimmiges Ambiente sorgt die Liveband Ritmo del Sud, die sich ganz den Liedern und Melodien der Apenninen-Halbinsel verschrieben hat. Und natürlich darf auf der von einer Lichtanlage in Szene gesetzten Stadtgarten-Bühne auch diesmal wieder rege getanzt werden.

Zudem wird beim Stadtgartenfest der Gewinner des 500 Euro-Reisegutscheins gezogen und für Kinder gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm. Der Erlös der Spaghettitafel und des Stadtgartenfests geht an die Vereine, die die Werbegemeinschaft beim Spülen, Aufräumen und dem Kinderprogramm tatkräftig unterstützen: Den Reit- und Fahrverein Krumbach, den Freibad Förderverein, Die Krumbacher Sektion des Alpenvereins und die Pfadfinderinnen.