Buntes Farbspiel auf dem Grab

Der Frühling steht in den Startlöchern und lädt ein zu einem Besuch auf dem Friedhof. Leuchtende Frühjahrsblüher sorgen dort für attraktive Grabstätten.

Noch sind die großen Bäume kahl. Doch die ersten Sträucher, wie die winterblühende Zaubernuss, die bereits vor dem Laubaustrieb wunderschön blüht und angenehm duftet, stimmen bereits auf das Frühjahr ein.

Auch auf den Gräbern schauen die ersten vorwitzigen, grünen Spitzen der Frühjahrsblüher aus der Erde. Besonders das frische Grün tut der Seele gut und macht Freude, jetzt mit der Pflege des Grabes zu starten. Zwar werden als Rahmenbepflanzung vor oder neben dem Grabmal oft immergrüne Nadelgehölze wie Wacholder, Eibe oder Lebensbaum verwendet, aber auch Laubgehölze, die im Winter ohne Laub sind, schaffen eine interessante Kulisse.

Bunter Primel-Mix

Dazu gehören zum Beispiel leuchtend rot austreibende Fächer- oder Schlitzahorn-Sorten, Zaubernüsse in Gelb, Orange oder Rot oder hängende Weiden mit ihren gelben Kätzchen, die bereits früh im Jahr Nahrung für Bienen und Hummeln bieten. Zum Hingucker in der Wechselbepflanzung werden Zwiebelblüher wie Krokusse, Narzissen und Tulpen, die vorgetrieben aus einer Gärtnerei in der Nähe, jetzt in Kombination mit einem bunten Primel-Mix das Grab zum Leuchten bringen.

Außerdem eignen sich Gänseblümchen, die in den Farben Weiß, Rosa und Rot angeboten werden, Stiefmütterchen in allen Farben und Farbkombinationen sowie weiße, rosa- und blaublühende Vergissmeinnicht als dankbare Kombinationspartner.

Symbolträchtige Pflanzen

Einige dieser Frühlingsblüher haben übrigens eine lange Tradition und gelten als Symbolpflanzen für die Grabgestaltung. Das Gänseblümchen steht zum Beispiel für Bescheidenheit, Mutterliebe und Unschuld. Mit dem Vergissmeinnicht, als Symbol der Liebe und Treue, drückt der Angehörige aus „Du sollst unvergessen bleiben“, das Stiefmütterchen hingegen steht für Dreieinigkeit und Erinnerung.

Auch aus dem Reich der Stauden sorgen jetzt frühjahrsblühende Arten für eine abwechslungsreiche Bepflanzung. Die Gattung Erysimum – der Goldlack – leuchtet in den Farben Weiß über Gelb bis Orange, Rot und Violett. In Blau oder Weiß blüht die Gänsekresse und die Schleifenblume besticht durch ihre besonders geformten, weißen Blüten. Ab April zeigen dann auch die winterharten Nelken-Arten ihre edlen, nostalgisch anmutenden Blüten.

All diese besonderen Frühlingsboten und viele weitere finden Kunden bei den Gärtnereien in der Umgebung. Hier können sie sich jetzt auch wieder persönlich beraten lassen. Auf Wunsch werden auch die Pflanz- und Pflegearbeiten auf der Grabstätte übernommen. (pm/jkor)