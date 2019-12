Anzeige

Christkindlmarkt am Karlsplatz

Traditioneller Markt in der Neuburger Altstadt

Er gilt als Herzstück der Oberen Stadt und wurde schon von Bundespräsidenten als einer der schönsten Plätze Deutschlands betitelt.

Die Rede ist vom prächtigen Karlsplatz in Neuburgs historischer Altstadt. Und genau hier veranstaltet die Stadt Neuburg am zweiten und dritten Adventswochenende den weithin bekannten Christkindlmarkt. Die romantische Budenstadt gründet auf einer knapp 30-jährigen Tradition und begeistert sicher auch heuer tausende Besucher aus Nah und Fern. Der Neuburger Christkindlmarkt besticht vor allem durch die reizvolle Lage sowie die beschauliche und heimelige Atmosphäre.

Kunsthandwerk und Selbstgemachtes

Während des Neuburger Christkindlmarktes zeigt sich der Advent von seiner schönsten Seite. Vor allem die Liebhaber von echtem Kunsthandwerk und allerlei Selbstgemachtem kommen hier voll auf ihre Kosten. An insgesamt 26 Ständen werden unter anderem Keramikartikel, Christbaumkugeln, weihnachtliche Dekoration, Holzspielzeug, Wollartikel und Schmuck angeboten. Massenware und Wegwerfartikel haben hier Hausverbot.

Für die Gaumenfreuden sorgen bewährte und begehrte Angebote wie Bratwürste, Schupfnudeln, Rahmfleck, Lebkuchen und Plätzchen frisch aus dem Backofen und natürlich original heiße Maroni.

Ansprechendes Rahmenprogramm

Direkt am Karlsplatz ist auch das altehrwürdige Rathaus zu finden und genau dort veranstaltet das Kulturamt der Stadt Neuburg im sogenannten Fletz die Lebende Weihnachtswerkstatt.

Hier zeigen heuer Kunsthandwerker aus der Region ihre besonderen Handwerkskünste und bieten ihre edlen Produkte auch zum Kauf an.

Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf Musikgruppen, Gesangsdarbietungen und einen großen Lichterzauber freuen.

BRK-Wichtelhof – die neue Kinderattraktion

Premiere feiert heuer ein neues Angebot des Bayerischen Roten Kreuzes. So dürfen sich die kleinen Gäste auf den BRK-Wichtelhof im Freibereich der benachbarten Maria-Ward-Realschule freuen.

Unter Anleitung und Betreuung wird hier nach Lust und Laune gebastelt und gewerkelt. Im Fokus stehen passend zum Advent natürlich vorweihnachtliche Basteleien.

Untergebracht ist die kreative Kinderwerkstatt in einem geräumigen und weihnachtlich dekorierten Pavillon.

Öffnungszeiten Wichtelhof

Die Aktion ist kostenfrei und findet zu folgenden Zeiten statt:

Freitag und Samstag, 6. und 7. Dezember von 16 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag, 8. Dezember von 14 Uhr bis 19 Uhr

Samstag, 14. Dezember von 16 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag, 15. Dezember von 14 Uhr bis 19 Uhr

Öffnungszeiten des Christkindlmarktes 2019

Geöffnet ist der Christkindlmarkt am Karlsplatz am zweiten und dritten Adventswochenende (6.-8. und 13.-15. Dezember) - und zwar am Freitag von 16 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag von 15 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 Uhr bis 20 Uhr.

Der Eintritt ist frei.