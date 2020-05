Anzeige

Corona-Schutzvorschriften: So erklären Eltern Regel-Verstöße

Mundschutz-Masken mit Mustern für Kinder hängen in einem Geschäft.

Welche Regeln gelten in der Corona-Krise - und wie halten wir sie ein? Das beschäftigt viele Eltern mit Kindern. Und was ist mit Regelbrüchen? Auch die sind erklärungsbedürftig, sagt ein Experte.

Dies ist erlaubt, jenes noch nicht: Regeln und ihre Einhaltung beschäftigen momentan viele Familien. Umso ärgerlicher empfinden es dann manche, wenn im Park auf einmal doch mehrere Kinder zusammen spielen. Wie sollen Eltern das ihrem Nachwuchs erklären?

"Dass Regeln nicht von allen eingehalten werden, gilt ja nicht erst seit Corona. Von daher sind Eltern damit immer konfrontiert, bestimmte Dinge zu begründen", sagt Ulric Ritzer-Sachs von der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung.

Was die Corona-Einschränkungen betrifft, sollten Eltern ehrlich sagen: "Ich weiß, dass es keinen Spaß macht, die Regeln einzuhalten. Und ich verstehe auch, dass du dich darüber ärgerst." Wenn ein Kind nachfragt, warum es sich an die Bestimmungen halten soll, hilft die Begründung: "Wir machen das zum Schutz für andere, damit sie nicht krank werden. Und wenn andere sich nicht daran halten, können sie bestraft werden."

In allen Situation, in denen Eltern selbst mit Regeln zu tun haben, geht es immer auch um ihre Vorbildfunktion: "Was lebe ich meinen Kindern damit vor, wenn ich Regeln eventuell nicht einhalte? Diesen Spagat müssen Eltern ihren Kindern gegenüber verantworten", sagt Ritzer-Sachs. (dpa)