Corona schenkt uns Zeit

Göggingen hat viel zu bieten. Auch wenn das öffentliche Leben wegen des Corona-Virus eingeschränkt ist, lässt sich mit der vielen Zeit daheim einiges machen.

Wochenenden, ohne Freunde oder Familie zu treffen, lassen sich beispielsweise sehr gut nutzen, um über größere Anschaffungen für den Haushalt nachzudenken. Das neue Auto beispielsweise oder was man zu Hause dringend renovieren oder umgestalten möchte. Nachdem man zu zweit oder auch als Familie auch noch spazieren gehen darf, könnte auf einem solchen Rundgang beim Autohändler vorbeischauen, die Modelle auf dem Ausstellungsgelände können ja schließlich immer besichtigt werden. Wenn das Wetter mitspielt, dürfen aber auch die Jogging- oder Walkingschuhe angezogen werden.

An die frische Luft gehen

Ein wenig Bewegung an der frischen Luft, vielleicht entlang der Wertach (Bild), im Gögginger Park beim Hallenbad oder – wenns ein wenig weiter sein darf – in Richtung der Westlichen Wälder nach Wellenburg sollte man sich in den Alltag einbauen. Besonders weil sonstige sportliche Aktivitäten in Vereinen, bei der Volkshochschule oder in Fitness-Studios derzeit untersagt sind. Wer keine Großeinkäufe machen muss, kann manche Einkäufe auch zu Fuß erledigen und hat so gleich Bewegung.

Apropos Einkaufen: Die Supermärkte, Bäckereien, Metzgereien und Bioläden in Göggingen stehen natürlich auch jetzt für die Versorgung der Bürger zur Verfügung. Frisches Obst und Gemüse mit vielen Vitaminen ist jetzt besonders wichtig und sollte täglich auf den Speiseplan. Und wer schon längst einmal ein besonderes Rezept zum Backen oder Kochen ausprobieren wollte, hat jetzt die Gelegenheit.

Auch in den Apotheken und Drogeriemärkten in Göggingen ist man für die Kunden da und berät gerne zu gesundheitlichen Fragen.

Vielleicht gehört man auch zu jenen, die die Zeit nutzen wollen, um ihre Einkommenssteuererklärung anzugehen. Beim Durchgehen einzelner Gebührenposten kann man sich dann durchaus Gedanken über einen Anbieterwechsel machen – zum Beispiel beim Strom, bei der einen oder anderen Versicherung oder den haushaltsnahen Dienstleistungen.

Birgit Waldmann