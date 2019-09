Da geht noch mehr

Anzeige

Für das kommende Spiel muss sich der FV Illertissen steigern.

Hätte es nur die erste Halbzeit gegeben, wäre der FV Illertissen als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Aber im Fußball werden nun mal zwei Halbzeiten gespielt. Kai Luibrand schoss in den ersten 45 Minuten sein sechstes Saisontor und brachte den FV Illertissen damit mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft war gut drauf und nahm von der ersten Minute an das Zepter in die Hand.

In der zweiten Halbzeit drehte sich die Partie dann völlig. Die Illertisser hatten nach der Pause ihren Rhythmus verloren. Der TSV Rain gewann somit das Oberwasser. Der Rainer Tjark Dannemann kam aus rund 12 Metern zum Schuss und der hat gesessen. Sein Tor zum 1:1 war schließlich auch der Endstand der Partie.

Der Tabellenführer wartet auf den FV Illertissen

Am kommenden Wochenende spielt der FV Illertissen gegen den FC Schweinfurt 05. Damit wartet auf die Illertisser eine harte Partie, die sie herausfordern wird. Denn der FC Schweinfurt 05 ist derzeit Tabellenführer, während der FV Illertissen nur auf Platz 11 der Tabelle steht.

Für den FV Illertissen wird es zwar ein Heimspiel, das allein wird jedoch nicht reichen. Die Illertisser müssen in der Partie gegen den Tabellenführer eine konstante Leistung von der ersten bis zur letzten Minute zeigen. Um sich in der Tabelle zu verbessern, ist ein Sieg unabdingbar.

Termin

FV Illertissen gegen den Tabellenführer FC Schweinfurt 05, Freitag, 27. September, 19 Uhr, Vöhlinstadion Illertissen.

Folgende Partien stehen in der Hinrunde noch aus:

13. Spieltag: Freitag, 27. September, 19 Uhr FVI – FC Schweinfurt 05

14. Spieltag: Samstag, 5. Oktober, 14 Uhr SV Heimstetten – FVI 15. Spieltag Samstag, 12. Oktober, 14 Uhr FVI – SV Schalding-Heining

16. Spieltag: Samstag, 19. Oktober, 14 Uhr Viktoria Aschaffenburg – FVI

17. Spieltag: Samstag, 26. Oktober, 14 Uhr FVI – VfR Garching