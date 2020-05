Anzeige

Danke Mama!

Am 10. Mai ist Muttertag - Zeit um „Danke“ zu sagen!

Es gibt keinen Menschen, den man so lange kennt. Sie ist ist ein Profi in Sachen Organisation, eine immer pünktliche Chauffeurin und die Chefin in der Küche – aber vor allem ist sie Mama und immer für einen da. Ihr Einsatz wird viel zu oft für selbstverständlich genommen. Daher sollte eigentlich jeder Tag Muttertag sein, denn dieser Tag ist die optimale Gelegenheit seiner Mama „Danke“ zu sagen.

Jedes Jahr aufs Neue grübeln kleine, wie auch große Kinder, was sie ihrer Mama schenken können. Diese Frage gilt es bis Sonntag noch zu klären. Schließlich will niemand mit leeren Händen dastehen.

Früher im Kindergarten oder in der Schule war schnell ein Geschenk gefunden: Ein kleiner Brief, eine liebevoll gestaltete Karte oder ein bunter Blumenstrauß zaubern Mama stets ein Lächeln ins Gesicht. Also warum nicht auch heute auf altbewährte Geschenke zurückgreifen?

Geschenk von Herzen

Oft sind es die kleinen Dinge, die eine große Bedeutung tragen. Wie wäre es daher mit einem Brief, der zeigt, wie wichtig Mama im Leben ist?

Wer doch lieber mit einem gekauften Geschenk „Danke“ sagen möchte, kann die individuellen Vorlieben miteinbringen. Ob der Lieblingskuchen aus dem Cafe von nebenan, ein Gutschein aus dem Lieblingsgeschäft oder ein schöner Blumenstrauß – der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Händler in der Region beraten und helfen gerne bei der richtigen Geschenkauswahl.

Eins steht fest: Ein Geschenk, das von Herzen kommt, ist doch die größte Freude. Egal wie groß oder teuer das Geschenk, hauptsache es macht glücklich. Schließlich ist die eigene Mama die beste auf der Welt! cep