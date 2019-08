Anzeige

Das steht in Ottmaring, Rederzhausen und Hügelshart an

Die katholische Pfarrkirche St. Michael ist ein Baudenkmal in Ottmaring. Übrigens: Es gab bereits Anfang des 13. Jahrhunderts in dem Stadtteil eine Chorturmkirche.

Aufführungen, Ausflüge, Ausstellungen - Stift und Block zur Hand? Hier erfahren Sie, was in den Friedberger Stadtteilen in den kommenden Monaten los ist...

August

Mittwoch, 14. August

Gartenfest der Landjugend Ottmaring

Samstag, 24. August

Ausflug zur Gartenausstellung in Wassertrüdingen mit Schifffahrt auf dem Brombachsee des Vereins für Gartenbau und Landespflege Rederzhausen, Abfahrt 7.30 Uhr

September

Sonntag, 1. September

Radausflug der Schützengilde Ottmaring Rederzhausen Hügelshart, 9.30 Uhr

Motorradausfahrt der Freiwilligen Feuerwehr Rederzhausen, Treffpunkt: Feuerwehrhaus

Dämmerschoppen der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, 19 Uhr; Haus Florian

Mittwoch, 4. September

Stammtisch der Landjugend Ottmaring, 19 Uhr; Café Kult

Samstag, 7. September

Filmvortrag des Vereins für Gartenbau und Landespflege Rederzhausen über Schätzlerwiesen, Feuerwehrhaus Rederzhausen

Sonntag, 15. September

Festgottesdienst des Pfarrgemeinderates der Pfarrei St. Michael Ottmaring, Pfarrfest mit Kirchenumzug und Fahnenabordnung der Vereine, 10 Uhr; St. Michael Begegnungszentrum

Freitag, 20. September

Sommerfest des CSU Ortsverbands Ottmaring-Rederzhausen-Hügelshart, 18 Uhr; Wanderweg 34, Ottmaring

Samstag, 21. September

Fußballgolf der Landjugend Ottmaring, Soccerpark Rehling

Freitag, 27. September

Dankesabend und runde Geburtstage des Vereins für Gartenbau und Landespflege Rederzhausen, 18.30 Uhr; Gasthof zur Linde, Friedberg

Samstag, 28. September

Ausflug zur Starzlachklamm der Gymnastik des Sportvereins Ottmaring, Sonthofen

Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr Ottmaring, 19 Uhr; Feuerwehrhaus

Oktober

Mittwoch, 2. Oktober

Stammtisch der Landjugend Ottmaring, 19 Uhr; Café Kult

Sonntag, 6. Oktober

Dämmerschoppen der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, 19 Uhr, Haus Florian

Freitag, 11., - Sonntag, 13. Oktober

Dreitägiger Hüttenausflug der Landjugend Ottmaring

Samstag, 12. Oktober

Gauschützenball der Schützengilde Ottmaring Rederzhausen Hügelshart, 19 Uhr; Gasthof Giggenbach, Baindlkirch

Sonntag, 13. Oktober

Herbstwanderung des Vereins für Gartenbau und Landespflege Rederzhausen, 9.45 Uhr; Begegnungszentrum Ottmaring

Samstag, 19. Oktober

Altpapiersammlung des Sportvereins Ottmaring, 8 Uhr

Pflanzentauschbörse des Vereins für Gartenbau und Landespflege Rederzhausen, 14 Uhr; Feuerwehrhaus Rederzhausen

Oktoberfest der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, 19 Uhr; Haus Florian

Weinfest der Schützengilde Ottmaring Rederzhausen Hügelshart, 19 Uhr, Schützenheim

November

Freitag, 1. November

Allerheiligenmesse mit Totenehrung und Gräberbesuch der Pfarrgemeinderats der Pfarrei St. Michael Ottmaring, 10 Uhr; St. Michael

Samstag, 2. November

Sonntagvorabendmesse der Pfarrgemeinderats der Pfarrei St. Michael Ottmaringmit Requiem für die Verstorbenen der Pfarrei, 18.30 Uhr; St. Michael

Weinfest der Freiwilligen Feuerwehr Rederzhausen, 19 Uhr; Feuerwehrhaus

Sonntag, 3. November

Dämmerschoppen der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart; 19 Uhr, Haus Florian

Montag, 4. November

Terminabstimmung der ARGE für 2020, Stockschützenheim

Mittwoch, 6. November

Stammtisch der Landjugend Ottmaring, 19 Uhr; Café Kult

Freitag, 15. November

Indoorgolf der Landjugend Ottmaring

Sonntag, 17. November

Messe der Pfarrgemeinderats der Pfarrei St. Michael Ottmaring, Gedenken mit Fahnenordnung, 10 Uhr; St. Michael

Samstag, 23. November

Fahrt zum Weihnachtsmarkt der Gymnastik des Sportvereins Ottmaring

Freitag, 29. November

Bühnenaufbau der Theatergruppe Ottmaring, 16 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Samstag, 30. November

Bühnenaufbau der Theatergruppe Ottmaring, 8.30 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Benefiz-Adventsmarkt der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, 17 Uhr; Haus Florian

Christbaumaufbinden mit Weihnachtsfeier des Stopselclubs Rederzhausen, 18 Uhr; Thomaskapelle

Dezember

Sonntag, 1. Dezember

Dämmerschoppen der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, 19 Uhr; Haus Florian

Donnerstag, 5. Dezember

Weihnachtsfeier mit Abteilungsversammlung der Gymnastik des Sportvereins Ottmaring, 19 Uhr

Samstag, 7. Dezember

Bühnenaufbau der Theatergruppe Ottmaring, 8.30 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Christkindlesmarkttour der Landjugend Ottmaring

Weihnachtsfeier der Aktiven und Damen der Fußballabteilung des Sportvereins Ottmaring, 19 Uhr; Sportgaststätte

Weihnachtsfeier der Freiwilligen Feuerwehr Ottmaring, 19.30 Uhr; Feuerwehrhaus

Samstag, 14. Dezember

Bühnenaufbau der Theatergruppe Ottmaring, 8.30 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Weihnachtsfeier der Fußballl-AH und Tischtennis des Sportvereins Ottmaring, 19 Uhr; Sportgaststätte

Weihnachtsfeier der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, 19 Uhr; Haus Florian

Weihnachtsfeier der Freiwilligen Feuerwehr Rederzhausen, 19.30 Uhr; Feuerwehrhaus

Sonntag, 15. Dezember

Weihnachtsfeier der Jugend der Fußballabteilung des Sportvereins Ottmaring, 15 Uhr; Sportgaststätte

Freitag, 20. Dezember

Hauptprobe der Theatergruppe Ottmaring, 19.30 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Samstag, 21. Dezember

Bühnenaufbau der Theatergruppe Ottmaring, 8.30 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Weihnachtsfeier der Schützengilde Ottmaring Rederzhausen Hügelshart mit Königsproklamation und Christbaumversteigerung, 19 Uhr; Schützenheim

Montag, 23. Dezember

Generalprobe der Theatergruppe Ottmaring, 19.30 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Donnerstag, 26. Dezember

Ski- & Snowboardkurs des Sportvereins Ottmaring im Allgäu, Tag 1, 6.30 Uhr

Freitag, 27. Dezember

Theateraufführung der Theatergruppe Ottmaring, 19.30 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Samstag, 28. Dezember

Ski- & Snowboardkurs des Sportvereins Ottmaring im Allgäu, Tag 2, 6.30 Uhr

Theateraufführung der Theatergruppe Ottmaring, 19.30 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Sonntag, 29. Dezember

Theateraufführung der Theatergruppe Ottmaring, 14 sowie 19.30 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Montag, 30. Dezember

Ski- & Snowboardkurs des Sportvereins Ottmaring im Allgäu, Tag 3, 6.30 Uhr

Theateraufführung der Theatergruppe Ottmaring, 19.30 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Dienstag, 31. Dezember

Theateraufführung der Theatergruppe Ottmaring, 19.30 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Vorschau 2020

Theateraufführung der Theatergruppe Ottmaring, 19.30 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Freitag, 3. Januar

Bühnenabbau der Theatergruppe Ottmaring, 8 Uhr; Schulturnhalle Ottmaring

Sonntag, 5. Januar

Dämmerschoppen der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, 19 Uhr; Haus Florian

Freitag, 10. Januar

Neujahresempfang des CSU Ortsverbandes Ottmaring-Rederzhausen-Hügelshart, 19.30 Uhr; Pfarrsaal Ottmaring

Freitag, 10., – Sonntag, 12. Januar

Dreitägige Skifahrt des Sportvereins Ottmaring, 4 Uhr

Samstag, 1, - Sonntag, 2. Februar

Zweitägige Skifahrt des Sportvereins Ottmaring, 4 Uhr

Sonntag, 2. Februar

Dämmerschoppen der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, 19 Uhr; Haus Florian

Faschingsball der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, 19.30 Uhr; Haus Florian

Samstag, 29. Februar - Sonntag, 1. März

Zweitägige Skifahrt des Sportvereins Ottmaring, 4 Uhr

Sonntag, 1. März

Dämmerschoppen der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, 19 Uhr; Haus Florian

Freitag, 6. März

Jahreshauptversammlung der Frauengruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, 19.30 Uhr; Haus Florian

Samstag, 7. März

Jahreshauptversammlung der Schützengilde Ottmaring Rederzhausen Hügelshart, 19 Uhr; Schützenheim

Samstag, 14. März

Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hügelshartmit Neuwahlen, 19 Uhr; Haus Florian

Sonntag, 5. April

Dämmerschoppen der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, 19 Uhr; Haus Florian

Sonntag, 3. Mai

Erstkommunion von Ottmaring und Bachern, 10 Uhr; St. Michael

Sonntag, 10. Mai

Floriansmesse der Freiwilligen Feuerwehr Hügelshart, der Freiwilligen Feuerwehr Rederzhausen und der Freiwilligen Feuerwehr Ottmaring; St. Michael

Angaben ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollständigkeit