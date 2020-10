Das tragen Frau und Mann wenn es kalt wird

Frau trägt im Winter kräftige bis gedeckte Farben - so ist für jede etwas dabei. Gobi Cashmere präsentiert seinen klassischen Mantel mit Reverskragen in Rot. Auch im Trend dieses Jahr: Wendemantel mit drapiertem Kragen. Beige ist ebenfalls modern als Farbe (Mantel mit Reverskragen in Rot ca. 500 Euro, Wendemantel mit drapiertem Kragen ca. 700 Euro).

Bild: Gobi Cashmere/dpa-tmn