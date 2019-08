Anzeige

Der Grabstein ist wie ein Fels in der Brandung

Steinmetz Huber hat sowohl in Neusäß-Ottmarshausen als auch in Augsburg eine große Auswahl an Grabsteinen.

Das Grab ist ein wichtiger Ort für die Hinterbliebenen eines Verstorbenen. Steinmetz Huber ist für sie da und begleitet sie auf dem schwierigen Weg.

Der Schmerz zerreißt Elisabeth Meier. Dieter war ihre große Liebe. Täglich besucht sie sein Grab auf dem Friedhof. Noch steht das Holzkreuz dort, doch bald soll dort ein Grabstein seinen Platz finden. Robust und gleichzeitig sanft soll er sein, wie Dieter.

Mit ihren Wünschen richtet sich die Witwe an Steinmetz Huber. Der Fachbetrieb hat in Neusäß-Ottmarshausen und in Augsburg eine große Auswahl an Materialien und Ausführungen. „Die Entscheidungen zu treffen ist ein emotionaler Vorgang, den wir immer bestmöglich begleiten“, wissen die Inhaber Thomas und Klaus Huber aus langjähriger Erfahrung.

Sie binden die Hinterbliebenen in alle Schritte mit ein: Als Erstes ist es wichtig, eine genaue Vorstellung von dem Verstorbenen zu bekommen. Erst danach beginnt die Suche nach Material, Form und einer geeigneten Inschrift. Die Mitarbeiter nehmen sich dabei Zeit und gehen auf die Hinterbliebenen ein.

Elisabeth Meier ist froh, dass ihr jemand all den Papierkram abnimmt. Schon für die Beerdigung wandte sie sich an den Bestattungsdienst in Schwaben. Sie erhielt alles aus einer Hand. Bestattungsdienst und Steinmetz greifen ineinander. Sollte sie das Grab irgendwann nicht mehr pflegen können, hilft auch hier Steinmetz Huber. Er kümmert sich dann um Bepflanzung und Pflege.

Endlich steht der Stein. Für Elisabeth Meier bedeutet er einen Abschluss des traurigsten Kapitels in ihrem Leben. Die Wunden werden wohl nie ganz heilen, aber der Schmerz wird weniger. Und zwar mit jedem Besuch am Grab. Wie ein Fels in der Brandung steht der Grabstein nun dort, robust und ruhig – so wie ihr geliebter Dieter. ehsy/paju

