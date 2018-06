Der Spielplan der Fußball WM 2018

Ab Donnerstag, 14. Juni, rollt in Russland der Ball: Die Fußball-Weltmeisterschaft startet und unsere Elf wird versuchen, ihren Titel zu verteidigen. Das ist allerdings seit 56 Jahren keinem Weltmeister mehr gelungen.

Überhaupt konnten in der langen WM-Geschichte nur zwei Titelträger ihren Triumph beim nächsten Turnier wiederholen: Italien 1938 und Brasilien 1962. Manuel Neuer und Co. wollen sich in diese illustre Riege einreihen und am Sonntag, 15. Juli, den Pokal erneut in die Höhe stemmen. Bis dahin aber ist es ein weiter Weg. Bereits die Gruppenphase mit Gegnern wie Mexiko und Schweden ist nicht gerade das, was man gemeinhin als Selbstläufer versteht. Und in der K.O.-Runde sind dann vier weitere Siege notwendig, ehe das Unternehmen Titelverteidigung ein erfolgreiches wird. Die Fans in Mittelschwaben drücken der deutschen Elf jedenfalls kräftig die Daumen und fiebern entsprechend mit – zu Hause oder beim Public Viewing in einer der Gaststätten und Biergärten, in denen die WM-Spiele live übertragen werden. alan