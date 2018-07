Anzeige

Die Marktstraße wird zur bunten Bühne

Rennertshofen lädt am 21. und 22. Juli zum 21. Marktfest mit Bulldog-Oldtimerschau ein

Mit einem Standkonzert am Standkonzert am Samstag um 18.00 Uhr gibt die Marktkapelle vor der Pfarrkirche den musikalischen Auftakt. Nach dem Marsch zum Rathaus greift 1. Bürgermeister Georg Hirschbeck zum Zapfhahn und Holzhammer, um das erste Fass Bier anzustechen und zusammen mit den Organisatoren und den Gemeinderäten ein Prosit auf das Gelingen des Festes auszubringen.

Auch für den Hunger ist gut gesorgt, denn das kulinarische Angebot ist sehr vielfältig, reicht es doch von belegten Broten über Fruchtspieße bis zu Kaffee und Kuchen und geht mit Weißwürsten, Spanferkel, Steckerlfisch, Gyros und Ochsenbraten weiter.

Ebenso bunt ist das Unterhaltungsprogramm: Vor allem die Kinder dürfen sich darauf freuen, denn für sie gibt es Kinderschminken, Trommeln, eine Hüpfburg und Basteleien und Spiele.

Renner – und das nicht nur bei den Kids – dürfte wieder der Wasserpool werden, wo man sich mit Laufbällen austoben kann. Eine heiße Sache wird bestimmt wieder die Feuershow mit Andrea Herbinger am Samstagabend um 22.30 Uhr auf der Rathaus-Bühne und das sich um 23.00 Uhr anschließende Feuerwerk bei der Pfarrkirche.

Ebenso besticht das kulturelle Programm: Die Nachwuchsschauspieler der Theaterfreunde Rennertshofen laden wieder zu ihren Aufführungen mit heiteren Sketchen im Hof des ehemaligen Herrenhofes ein. Gleich drei Ausstellungen gibt es heuer: Im Markttreff weckt Bernd Eichhammer mit Fotos die Erinnerungen an Werke einheimischer Künstler. Im Rathaus zeigt der Gartenbauverein Rennertshofen Bilder über „Rennertshofen 1960er Jahre“ und gibt anhand von Bildern und Scherenschnitten einen Querschnitt durch das Lebenswerk von Ernst Eisenhofer. Außerdem gibt es eine Ausstellung zur Flurbereinigung von 1959 – 1964. Der Historische- und Festspielverein präsentiert im Kino-Foyer seine Schau „Gestern-Heute-Morgen“.

Für Musikfreunde gibt es jede Menge Livemusik: Am Samstag spielt auf der Bühne bei der Kirche von 18.30 Uhr – 21.00 Uhr die Marktkapelle Rennertshofen, ab 21.30 Uhr „2nd Spring“, außerdem am FCR-Stand ab 22.00 Uhr „DJ Hias“. Am Sonntagmittag gibt es dort wieder die Marktkapelle Rennertshofen, ab 17.00 Uhr die Castle Home Jazz Band zu hören. Auf der Rathaus-Bühne gastieren am Samstag von 18.30 Uhr – 21.30 Uhr die Züchmühler Musikanten. Am Sonntag spielen dort ab 9.30 Uhr „Die Voglwuidn“, mittags die Urdonautaler Blasmusik Wellheim und ab 15.00 Uhr „Die 3 Gfeidn“.

Sehenswert ist auch die Oldtimer-Bulldog-Show, deren Teilnehmer ab 9.30 Uhr eintreffen und um 13.30 Uhr ihre gemeinsame Ausfahrt unternehmen. Am Sonntag findet um 10.15 Uhr der Festgottesdienst in der Pfarrkirche mit Beteiligung der Vereinsabordnungen und Fahnen statt. Um 16.30 Uhr ist die Verlosung für das Gewinnspiel des Gewerbeverbandes auf der Bühne bei der Kirche.

Text: bg